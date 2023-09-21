台股基金前十 績效6成起跳

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今年以來台股基金績效前十名

台股主動式基金今年雖沒人氣但有底氣，統計國內135檔台股基金到本月18日平均報酬高達42.71％，遠勝過大盤加權指數的19.69％，且表現較佳的前十強基金績效從6成起跳，表現最佳甚至高達93％。

日盛上選基金研究團隊表示，根據芝加哥商業交易所（CME）FedWatch工具顯示，聯邦基金期貨投資人預測聯準會（Fed）9月按兵不動的機率高達99％，Fed主席鮑威爾將在會後記者會說明政策考量因素，並釋出經濟情勢及通膨展望，全球投資人嚴陣以待。現階段台股盤面焦點將回歸財報、業績表現。

目前台股盤面上無論電子或非電等族群，在回檔修正後，籌碼可望同步沉澱，AI概念股隨著晶片缺貨緩解，預期進入第四季出貨將開始放量，股價有望隨財報業績轉佳而有機會止穩。

野村投信指出，由AI開啟的新盛世，未來十年AI市場規模年複合成長率將達40％，企業增加AI投資，股市將進入新多頭格局，中長期投資人期待AI趨勢有望帶來可觀投資機會。近期台股修正主要在於短線融資餘額暴增，市場籌碼面凌亂導致股價波動加大。但這波修正一方面讓籌碼沉澱、累積再上攻的能量，也提供重新檢視基本面機會，逢低加碼真正的AI概念股。

今年以來外資淨買超2,902億元，融資餘額上升但離高點仍遠，加上傳統共同基金等長線資金尚未大舉進場，預期資金面仍有望股市提供後續支撐，目前台股本益比將近19倍左右，以過去來說不算太便宜的位置，但考慮到美國升息循環近尾聲，加上AI帶動新一波科技趨勢，股價仍有價值重估的機會。

野村e科技基金經理人謝文雄強調，面對近期AI漲多的獲利了結賣壓，資金開始轉往部分具有題材支撐或低基期類股的軍工、航太、內需消費等，預期短線大盤再上攻的動能相對不足，產業也將呈現輪動的狀況，但當籌碼面整理乾淨後，預期長線利多將開始反應，包括聯準會有望暫停升息腳步、景氣燈號由藍轉黃、AI伺服器開始放量等，對於大盤表現仍看好。