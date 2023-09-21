台股基金五強 近11月報酬率破百

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國內股票型基金績效表現

今年台股受惠AI概念股強勢帶動，自去年10月下旬低點，一路從「萬二」拉上「萬七」，激勵台股基金績效跟著向前衝，統計去年10月25日以來，績效前五名台股基金漲幅均直逼100％，最強達109％，績效表現非常亮麗。

日盛上選基金研究團隊表示，目前美股與台股均處於整理期，預期加權指數近期為半年線、季線間盤整格局，個股表現為主，產業基本面好轉族群可續留意，AI概念股隨著晶片缺貨緩解，預期進入第四季出貨將開始放量，股價有望隨財報業績轉佳而有機會止穩。市場觀望聯準會（Fed）利率決策會議及美國汽車工會罷工影響。

升息循環已進入尾聲，資金面有利股市，觀察半年線為台股強勁下檔支撐，透過類股良性輪動，可望消化籌碼賣壓，預期整理後隨著旺季效應來臨，行情有望逐步向上墊高，趨勢題材股仍是盤面主軸。

台新主流基金經理人張格靜指出，各產業已歷經長時間庫存消化，庫存水位皆已恢復至健康水位，營運谷底將至，靜待終端需求回升，配合第四季傳統旺季來臨，台股行情仍可期待，可利用近期的大幅回檔逢低找買點。在類股操作上，看好營運步出谷底、長期趨勢向上個股。

後市看好三大族群，一是AI運算題材相關個股；二是領先消化庫存，營運步出谷底的半導體、電子類股；三是較不受景氣波動影響的高成長個股，包含高端消費、生技、電動車、航太族群。

群益奧斯卡基金經理人杜欣霈認為，近期台股由於主流AI族群成交量及當沖量均有過熱疑慮下，7月下旬科技股股價開始修正，預計台股指數於第四季可望有表現的空間。