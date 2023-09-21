元寧700公斤級加氫站 進展順利

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元寧企業繼向經濟部能源局申請「廠區供氫設備開發計畫（350公斤級）」專案計畫補助後，又接續申請經濟部技術處700公斤級加氫站專案計畫，自今年1月1日迄今已進入第9個月順利進展中。

據悉，元寧於2015年受經濟部業界能源科技專案「模組現場型移動式甲醇製氫加氫站」補助，延伸「廠區供氫設備」開發計畫，成功整合加氫系統「製氫」、「壓縮」、「存儲」、「填充」，係透過20個立方米99.99％純度的氫氣，使用金屬隔膜式壓縮機增壓達450公斤以上，並壓縮填充至3支可承壓480公斤的儲氫槽中存儲，運用智慧型人機介面，有效控制並記錄氫氣之流量及壓力，後續使用加氫槍完成灌充至載具儲氫罐（瓶）中，相較一般汽車加油及電動車之充電速度快上許多，此設備系統內所有使用之管件均採用ASME標準認證之產品，技術適用範疇涵蓋輕軌、挖土機、堆高機…等。

元寧董事長馮天安表示，完成能源局的350公斤加氫站計劃奠定基礎與經驗值後，今年再挑戰700公斤加氫站，馮董強調700公斤的加氫站有一項極為關鍵的技術，就是要將氫氣冷卻至零下-40°C（高壓低溫冷卻器），目前元寧已運用專利技術「真空焊接結合件（真空分子擴散焊）」克服此瓶頸，並拿到美國機械工程師學會（ASME）認證。此外，今年將與工研院一起進行「碳捕捉」合作，其中捕捉二氧化碳的氣體壓縮機是元寧提供。

馮董舉日本為例，一座大型加氫站的成本高達新台幣3億～4億，而元寧僅需其1/3（約新台幣1億～1.2億）即可，加上隔膜壓縮機除了應用於氫氣外，亦適用於各種特殊氣體壓縮，可謂應用面與CP值上都俱有競爭優勢，對台灣整體節能、減碳有所貢獻。網址：www.taiwancompressor.com。