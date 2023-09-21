都更危老重建 戴雲發分享低碳新工法

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土耳其和敘利亞今年初發生芮氏規模7.8強震，造成嚴重傷亡與損失，土耳其災區倒塌的房子，可以發現幾乎都是與新建築法規上路前蓋的老房子有關，老舊建築不僅耐震程度不合現行規範，其結構韌性不足難以抵抗強烈的地震搖晃，當超出建築物可以忍受範圍時，房子就會倒塌。

若相同的地震發生在台灣，不用說震央在台北，只要是在東部，老屋比例高的台北地區同樣岌岌可危，後果不堪設想，尤其近期大直建案開挖導致鄰房民宅傾斜的重大工安意外，當全台各地建案開挖愈來愈多，民眾要如何確保自家居住安全議題，受到相當大的關注。

「建築安全履歷協會」創會理事長暨「中力都市更新股份有限公司」總經理戴雲發，17日於財訊位於台北花博公園爭艷館主辦「第五屆危老＋都更博覽會」與大家進行兩場主題演講的分享。戴雲發表示，在都更危老重建過程中最不容易的就是開發整合，如何取得地主信任是最重要的，過去建商用傳統RC、傳統SRC的方式談合建時，地主因擔心建築蓋的施工品質不佳，時常要求建商要用SRC或是請一線營造廠來施作，但同時又希望能夠分回比例愈高愈好，導致建商與地主間常常難以達成共識。

戴雲發說，「Alfa Safe鋼筋系統化工法」讓建築技術更上一層樓，整體營建成本增加不多、相對比SRC構造CP值更高、品質安全性更確保的競爭優勢，且施工品質更佳結構安全品質可以透明化公開揭露，「Alfa Safe鋼筋系統化工法」同時獲得LCBA低碳建築聯盟之「低碳工法認證」，全棟採用此工法可減少50％碳排放量，對於全世界目前所重視的ESG綠色永續、SDGs淨零碳排政策亦有正向幫助。

戴雲發指出建構危老都更全案管理的執行模式，從「建築安全」的專業及對社會貢獻的角度出發，用安全品質、專業透明化全案管理服務創造地主最大價值，期許下次大地震來襲前，更多人能擁有「安全好宅」。