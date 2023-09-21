變數連連 組合平衡基金抗震

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近一年組合平衡型基金前十強績效

近期美債殖利率持續揚升，國際油價大漲，美國經濟比預期強，引發市場擔心通膨壓力反撲，美國聯準會（Fed）恐被迫維持更久的高利率，連帶使得近期市場持續震盪，因應市場風險變數仍多，投信法人建議，可透過組合平衡型基金，採多元化資產配置降低風險。

日盛目標收益組合基金研究團隊表示，美國經濟在通膨降溫之後變得更具韌性，Fed第四季或維持利率在高位；同時日本央行調整殖利率曲線控制，及美國財政部增加發債，更可能推升長期債券利率，存續期間策略雖轉中立但不看淡。金融市場在第四季偏震盪格局，Fed及成熟國家央行利率政策是關鍵。

市場預期Fed保持較高利率，對利率重新定價將導致金融條件收緊，可能給經濟和市場帶來壓力。近期財報顯示，美國企業盈利及營收週期正處於谷底往上復甦階段，促使信用違約保持在歷史低位，同時美國消費及就業未見回落，皆有利非投資等級債券績效表現，看好美國非投資等級債券後市表現。

群益全民成長樂退組合基金經理人葉啟芳指出，歐美金融市場近期持穩，再從美林牛熊指標觀察，先前市場過熱情緒也已獲得修正，多數指標處於中性水準，所幸以美國為首的成熟國家企業獲利預估值上修，且市場流動性無虞，預期股市經修正後料仍可期。

儘管今年市場不若去年因積極升息而有大幅震盪回檔的情況，不過在不確定性，如貨幣政策動向、經濟數據表現、地緣政治干擾猶存之下，投資人亦不妨透過具有跨資產、跨區域配置思維的跨國組合平衡基金來因應市況變化，也能以此掌握資產輪動表現之契機。

台新全球多元資產組合基金經理人謝夢蘭強調，主要國家第三季開始總體數據已看到明顯的下行，製造業需求尚未明顯復甦，先前維持強韌的服務業也看到下滑的跡象，歐洲尤其明顯。儘管市場仍預期下半年經濟軟著陸，但短期數據會有較明顯波動，另外，亦須留意中國經濟困境對全球的擴散效應。短線市場雜訊較多，預估9月大盤仍是震盪盤整，建議布局組合平衡型基金，藉由股債彈性配置，發揮分散風險、降低波動度的優勢。