高利率時代 富坦穩定月收益基金看俏

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鷹派升息即將退場，從近期油價再站上每桶90美元、加拿大通膨數據意外回升觀察，即便央行停止升息，此波高利率環境恐將持續較長一段時間，若依目前多家大型券商預估，聯準會（Fed）可能自明年第二季起，才以每季1碼（0.25個百分點）速度緩慢降息，至明年底利率仍在5％之譜。

通膨環境對企業獲利的考驗尚未完全顯現，今年來股市強勁表現後，投資人可多靠攏升息帶來的高殖利率收益機會，避開市場漲多拉回的風險。

平衡型基金具備進可攻退可守的特性，加上許多基金提供月配息機制，更受國人喜愛，統計至8月底止，國人持有金額達百億以上的境外平衡型基金共計六檔，當中富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金、安聯收益成長基金與聯博全球多元收益基金等三檔的最近一次年化配息率就有高達8％以上，其中安聯與聯博配息來自本金的比率較高、達7至8成以上，而富坦穩定月收益基金則是低於5成。

銀行財富管理中心分析，就三者的投資策略與內容即可看出差異，富坦穩定月收益基金聚焦於爭取收益機會，經由主要投資於具債息收入的債券資產，目前約6成，搭配約兩成高股利股票，同時靈活運用股權連結商品（約2成）收取權利金以增加基金的收益機會，因此能夠創造較高的配息水準，同時維持相對較低的配息來自本金比率，所以投資人每個月領到的配息收入相對更實在。

專家指出，穩健收息另一好處是在市場震盪時，可降低下檔風險，不但可避免投資人於市場低檔殺出，長期更有利於績效累積，考量波動風險後，富坦穩定月收益基金近三年的夏普值0.33，便是六檔中最高。

目前美國投資級債指數殖利率已高達5.8％左右，較過去15年平均高出逾2個百分點，也比史坦普500指數盈利率的4.6％高出約1.2個百分點，凸顯債優於股的收益投資優勢。高利率時代下，投資人核心配置更應順勢而為，掌握核心鎖利原則，高債息搭配高股利便可作為穩健收息、降低震盪、同時也不錯過長線漲升機會的策略。