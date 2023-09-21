境外基金失血 美、日、印突圍

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據投信投顧公會統計，8月國人持有境外基金為新台幣3.84兆元，月減414億元，其中股票型基金失血103億元，但美國、日本及印度股票基金卻逆勢成長，尤其日本境外基金已超越印度基金達480億元，成為僅次於美國市場、第二大的單一國家市場基金，是2018年3月以來首見。

觀察境外股票型基金淨申購，美國、日本市場最吸金，其中PIMCO美國股票增益基金、摩根美國科技基金及瀚亞投資-日本動力股基金居前三，尤其瀚亞日本動力股票基金在台銷售金額突破百億元，年增8.71倍，成為當前最熱門且最大的境外日本基金。

瀚亞投資日本動力股票基金研究團隊表示，從日本股票資金流向觀察，8月來散戶與信託基金已開始逢低進場建置部位，規模甚至超越外資，即現在多方投資人陸續進場日本股票，雙軌併行有望對Q4日本股票帶來支撐效應。

野村投信指出，今年3月東京證交所對其上市公司施加新的壓力，要求主板上市公司在2026年3月之前企業市值要達到100億日圓，否則將勒令從交易所下市，上市企業不僅要增加淨利的同時也要改善資產負債表，要求股價淨值比低於1的上市公司制定具體改善計劃，隨日本官方持續治理改革，日企開始重視股東行動主義，轉向追求ROE。

整體日企治理改革成效漸顯，日本企業將高度致力於改善其資產負債表和提高股利。因此，日本的整體前景非常令人鼓舞。加上今年外資持續淨流入日股及前述的積極的未來，顯示日股中長期的投資吸引力。

據歷史經驗，夏季一向是日股淡季，但Q4開始就會有反轉向上。瀚亞投資日本動力股票基金研究團隊強調，Q4是日本消費旺季，汽車與旅遊產業需求旺盛，有助日股表現，今年日本景氣指標均獲改善，當地企業獲利也有亮眼成績，儘管日股近期稍作休息，但仍看好秋季至年底的表現。