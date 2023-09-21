日股高飛 瀚亞日本動力績效穩居首位

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日經225指數7月創新高後，休息片刻後，近期再反攻向上，有望突破前波高點。

投資專家指出，由於長期投資日本的理由與情境相當完整，現在日股具攻守兼備之特性，投資人完全不用擔心日股高漲只是曇花一現，宜挑選績效強的基金，不論是單筆進場或是定期定額進場，長期都有機會獲得亮眼的報酬表現。

根據Lipper統計，近一年日本基金定期定額績效表現，以瀚亞投資日本動力股票基金表現最佳，績效達37.9％、近五年也有78.3％的好成績；而該檔基金的美元避險及日圓計價的商品表現最優，其中，美元避險級別會盡可能消除基本貨幣的外匯風險，在匯率變動較大時，就可以降低匯率風險帶來的損失。

瀚亞投資日本動力股票基金擁有豐富的級別與幣別，績效居同類型前段班外，各級別與幣別的商品淨值也跟進日股不斷創新高。亮眼的績效也受投資人青睞，目前瀚亞日本動力股票基金國人持有金額已破百億元，成為全台最大境外日本基金。

瀚亞投信表示，瀚亞投資日本動力股票基金操作鎖定股價被低估個股，多元配置在各大產業，加上投組中5成持股均具有海外收入來源，對日圓變動的敏感度也較低，整體操作策略可發揮最大效益，促使短中長期表現均優於同類型基金。

銀行個金主管表示，股神巴菲特的波克夏上半年起買進日股後，日股在台聲浪也水漲船高，客戶詢問日本基金的比例明顯增溫許多；境外股票型基金當中，現在以美國、日本市場的熱度最高，建議投資人挑選績效強勢的基金，抱緊日股。

展望後市，瀚亞團隊表示，第四季進入日本消費旺季，尤其觀光及汽車產業的需求量預估會有所增加，目前大陸旅客旅日人數尚未恢復至疫情前水準，但當地觀光消費額已回到疫情前歷史高點，對經濟及股市都有機會帶來上漲動能，有望續創新高。