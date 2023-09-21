H2海外基金 東協有看頭

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下半年海外基金哪類能勝出？統計至9月18日新台幣計價海外基金中，以群益印度中小14.61％表現最佳，PGIM保德信全球資源、中國信託越南機會、日盛越南機會也都有逾1成的好成績，整體印度、東協、越南相關基金相對突出。

群益印度中小暨群益大印度基金經理人林光佑指出，印度最新經濟數據表現維持強勁，8月製造業及服務業PMI均有超過55以上的超高水準，而做為觀察經濟動能指標的新增貸款增速也有高達14.8％的雙位數成長。觀察節慶需求的汽機車銷售亦有看到逐漸回升跡象，後續我們持續看好印度節慶旺季的消費需求印度消費類股後市表現可期。

瀚亞印度基金經理人林庭樟表示，若與其他地區國家相比，印度是少數近一年PMI數據未跌破50枯榮線的國家，由此更能清楚看出印度堅強經濟型態。全球經理人的資產配置上，對具基本面優勢的印度也持續流入加碼，在全球市場的地位逐漸取代大陸。整體各項經濟指標及產業數據觀察，印度持續處於穩定擴張階段，建議定期定額布局印度基金，掌握長期商機。

滙豐環球投資部資深副總裁黃夏金認為，印度受惠正面周期性因素，及人口趨勢和結構改革，當地股票投資價值湧現。雖其估值較高，但該國企業的增長及質素已證明，跟其他新興市場相比，印度公司的溢價相對合理。印度股票盈餘成長率預計重回16.4％的高速成長，加上明年選舉行情發酵，平均報酬率相對較高。

群益東協成長基金經理人高浩偉強調，東協國家越南股市今年來上漲20.4％，名列全球股市第三名。越南企業獲利雖持續看好，股市籌碼轉趨健康，但單一市場基金波動較大，東協國家在央行貨幣政策支撐，市場資金環境寬鬆，加上經商環境持續改善，後市不看淡，有利穩健布局東協區域型基金。