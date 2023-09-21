PMI數據穩 印度股市帶勁

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印度指數8月震盪走弱，但9月在外資回補下，恢復上漲動能，近期再度站回67,000點。投信表示，受到通膨上升、央行遏制流動性的干預措施等影響，印度指數8月有些承壓，所幸在季線有撐，在內外資雙引擎帶動下，股市重回上漲動能。

ICICI保誠資產管理指出，隨著經濟成長、企業獲利展望樂觀，以及經濟下行風險淡化，印度股票估值自今年3月變得更有吸引力，而印度長期結構性成長的故事，加上政策加持，印度成為外資設廠的首選目的地之一，市場持續看好印度有很大機會能成為「大陸+1」。鑑於近期印度中小型股表現相對亮眼，為此看好大型股落後補漲的機會。經濟與產業獲利強勢成長，印度投資佔全球資產配置重要性，有望日益提升。

印度經濟數據依舊穩健，黃金十年故事正開啟序幕。瀚亞印度基金經理人林庭樟分析，印度7月製造業PMI持續高檔挺進、服務業PMI跳升至13年新高，經濟綜合表現穩健亮眼；若與其他地區國家相比，印度是少數近一年PMI數據未跌破50枯榮線的國家，由此更能清楚看出印度堅強經濟型態。各項經濟指標及產業數據觀察，印度持續處於穩定擴張階段，建議投資人定期定額布局印度基金，掌握長期商機。

匯豐環球投資部資深副總裁黃夏金認為，印度受惠於正面的周期性因素，以及人口趨勢和結構改革，當地股票的投資價值湧現。雖然其估值較高，但企業增長及質素已證明，跟其他新興市場相比，印度公司的溢價相對合理。印度指數自2001年以來僅二年下跌，其餘時間表現相對穩健，股票盈餘成長率，預計將重回16.4％的高速成長，及明年大選行情逐漸發酵，後市表現可期。

野村投信強調，快速崛起的印度正展現經濟韌性與活力，在全球經濟逆風之下，不僅PMI持續上揚，經濟學家調查持續顯示印度經濟衰退機率始終為零，反映印度經濟的韌性與活力。