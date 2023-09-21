搶新藥財！法人曝這類生醫 可能比AI晶片還賺

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定期定額全球生技醫療基金績效表現

醫療保健類股今年EPS成長放緩，但隨藥廠成功開發重量級明星藥後，法人建議可透過定期定額開始中長期布局主動式生技基金，掌握下半年到明年部分臨床後期階段、產品具成長趨勢、大廠忽略的利基新藥、本益比低，股價被低估的「璞玉型」生醫股，可能比AI晶片還賺。

新光全球生技醫療基金經理人游信凱指出，下半年全球機構法人逐漸將投資焦點，鎖定在全球生技醫療產業，主要原因來自多款創新藥物取得重大進展，尤其是減肥藥上市，引起全球各界矚目，醫藥產業的減肥概念股，除引爆市場話題，更帶動相關利基藥廠獲利上衝。

今年全球掀起一波減肥革命，主要來自重量級新藥股，包括禮來、諾和諾德，皆針對糖尿病藥物，成功開發出降血糖機制，卻意外獲得病患減重效果，及阿斯特捷利康、嬌生、默沙東、諾華與武田等多款新藥公司，也針對糖尿病不同療法，在降血糖方面取得重大進展，預估近年來有關GLP-1 RA藥物在降血糖與減重取得關鍵進展，預估全球有關減重藥物的銷售額，將會從從今年起的60億美元，一路暴增至2030年的700億美元大關，年均複合成長率達36％。

安聯投信表示，生技醫療產業長期成長動能在於全球人口老齡化以及未被滿足的醫療需求仍高。醫療技術創新亦將持續推升生技產業研發投入及併購案的題材及成長引擎，特別是癌症，罕見疾病，基因療法等創新療法；併購題材亦將持續發酵，特別是大型藥商預料將有5千億美元的雄厚實力進行併購，有利於整體產業發展。以醫療健護產業為例，第三季有望受惠於AI帶來的外溢效果。

群益化收益成長多重資產基金經理人蔡詠裕認為，今年來FDA累積核准35項新藥，較去年同期來的更加積極，也為市場帶來商機題材，全球減肥藥市場規模逐年攀升，至2030年可達770億美元，商機潛力龐大，加上由國際大藥廠所研發之減肥新藥，不僅有助減重，也能降低心臟疾病，長期需求趨勢看好，投資前景亦值得期待。近年新創生技IPO及企業併購活動亦熱絡，生技產業中長期表現並不看淡。