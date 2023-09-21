科技非投等債 擁兩利多

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全球主要債市總報酬

近期國際油價大漲，美國8月工業生產、進口價格月增同創15個月來最大漲幅，債市聚焦9月FOMC會後聲明及利率點陣圖，據芝商所（CME）FedWatch顯示，預測美國聯準會9月按兵不動機率達99％，11月保持不變機率為72.4％。暫停升息後，在基本面和低違約率支撐下，科技非投等債的信用利差將有收斂空間。

日盛全球創新科技非投資等級債券基金研究團隊表示，在美國經濟強勁的利率環境下，預計第四季非投等科技債券指數將表現良好，因企業財務狀況持續改善，槓桿率顯著下降，通膨壓力減緩也有利於降低成本，有助於降低信用風險，並提高非投等債的吸引力。

持續關注信用質量的重要指標，如信用評等、利潤率和定價能力，並評估信貸週期是否已經見底。儘管目前銀行信貸趨於緊俏，但是經濟及消費的強勁表現，使得科技行業的盈利呈逐季反彈，雖然違約率或可能上升，然預計將保持在歷史均值之下。非投等債收益率和利差具有一定吸引力。

台新優先順位資產扺押非投資等級債券基金經理人李怡慧指出，因政策錯誤風險正在提高，使違約風險上升，違約家數增加，建議優先布局具備防禦優勢的優先擔保非投資級債，在優先及擔保雙優勢，可獲得較佳的資本保護，在市場大幅波動時，優先擔保公司債防禦效果更明顯。

現階段經濟衰退及違約風險提高，建議增持BB級別公司債，因景氣衰退期間，BB評級債券違約率小於1.5％，明顯優於B或CCC評級以下的公司債，且正報酬機會高，採取防禦型操作因應市場大幅波動。

群益優化收益成長多重資產基金經理人蔡詠裕強調，統計1980年以來的數據顯示，中長期債券殖利率高點大概在最後一次升息前後4個月內，預期利率風險將逐步降低。非投資等級發債企業的現金與總資產比率已降至相對低位，強勁的基本面將可抵禦景氣下滑的負面響，加上其具有息收優勢，仍可望吸引資金配置，整體非投資等級債緩步向上趨勢不變。