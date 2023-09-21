AI高速傳輸夯 半導體ETF表現可期

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AI高速傳輸商機大，帶動國內利基型半導體股價上攻，廠商8月營收報喜、9月及10月不看淡，激勵半導體ETF股價近期再度轉強。法人指出，預估未來十年半導體技術不斷突破，將滿足市場對AI、自駕、物聯網等新興應用需求，整體半導體ETF波段行情值得期待。

新光臺灣半導體30 ETF經理人王韻茹表示，近期利基型IC設計股價轉強，主要來部分廠商大啖高速傳輸財，大賺電子新規格升級的大新商機。未來巨量資料引爆高速傳輸需求，「矽光子及共同封裝光學元件（CPO）」是未來半導體產業發展趨勢。

王韻茹認為，iPhone 15全面改用Type C充電裝置，預估新一代Type C商機自今年啟動，未來將帶動台廠Type C供應鏈新規格升級商機爆發，以半導體的矽智財、及晶片兩大領域來看，直接受惠的有矽智財的創意、晶片的譜瑞-KY、祥碩等。

中信關鍵半導體經理人張圭慧強調，整體製造業採購經理人指數當中的新訂單相對庫存的比例也已連續三次達1.0以上，表庫存順利消化。截至第二季，半導體業中的手機晶片庫存已連續二個季度下滑，驅動IC相關晶片的庫存也已降到正常水準，這將為消費性電子族群於下半年迎來庫存回補的重要憑藉。在終端需求好轉、資金持續流入的情況下，半導體產業仍為投資主軸。

第一金投信投資長曾志峰說，今年全球股市由成長類股帶領投資行情，其中資訊科技、電信服務、非必需消費等產業，表現優於防禦性產業；具備高Beta、高成長與高品質的投資因子，相較低波動、動能等因子表現較為優異。AI主題的驅動性，也使得機器人、雲端運算、網路購物等，成為強勢投資主題。