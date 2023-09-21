金融債ETF 搭債市熱潮

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

金融債券夯，台積電也愛買。上半年台積電財報揭露持有有價證券，公司債前九大都是金融債，法人指出，預估聯準會年底前最多再升息1碼，明年有望降息，可能四次至五次，今年下半年應是債市幾十年來最好也是最後的進場投資佳機，建議布局金融債ETF，搶搭債市商機。

國泰投信ETF團隊表示，金融債是台灣壽險及一般法人投資較多的債券類型，觀察台積電持有的債券中，前九大持債比重的債券發行人，包括美國銀行、摩根士丹利、摩根大通、富國銀行和高盛等，都是彭博10年以上美元金融債券指數成分債的發行人，且從未違約，指數挑選的債券發行人鎖定全球大型銀行，到期年限10年以上的債券，信用評等皆為投資等級。

從歷史經驗來看，只要在指數殖利率超過5.5％時進場，持有三年漲幅上看逾35％，相較全球甚至台灣股市要再上漲3成機率甚微，這檔指數未來的表現更加令人期待。投資趨勢觀察資金流向就可一探究竟，今年以來台灣80多檔的債券ETF規模持續創高，整體規模截至8月底，已增加4,836億元，全球包括台灣都看好債券市場下一波漲勢。

群益投資級金融債ETF經理人謝明志指出，聯準會積極升息的時期應已過，投資等級債最差情況亦已過去，觀察資金面，今年長天期投資級債明顯吸金。產業面來看，金融業因受到國家及國際機構監管，在嚴格協定及定期壓力測試下，發債機構體質穩健且信評為處相對優勢，金融債適合作為搶投資級債反彈之首選，建議投資人不妨透過相關ETF來介入布局。