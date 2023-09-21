AI逐步普及 概念股迎新成長循環

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生成式AI運用推出後， AI的熱潮能否從議題炒作，進入實質應用端普及化階段，這是投資界最關注的焦點，第一金全球AI人工智慧基金經理人李坤憲認為，一旦AI應用普及，全面滲透各行各業，將有助於帶動企業成長動能，推升整體AI股價成長動能一飛衝天，普及化過程中，各階段受惠產業將帶起新一波AI概念股價成長循環。

李坤憲說明，企業運用生成式AI協助生產流程或改善員工工作效率等，不會在一夕之間改變，會從試用、驗證，最後才會進展到普及的階段，也就是一開始可能只會從少數流程、少數人開始試行，對於AI產業所帶來的成長性，也會隨運用普及化程度，逐步啟動加速過程。

近期市場對於AI投資熱情冷卻的現象，李坤憲認為，這是由於在過去近一年的時間裡，可能投資大眾過度高估，生成式AI一年內可以改變的科技現象，然而，市場激情暫退，投資信心減弱後，投資人暫時低估，AI新科技在未來十年可以做到的事，也就是展現科技運用改變世界。

李坤憲進一步指出，從近期AI概念股財報看來，包括資料庫、資安與數據分析等廠商都出現復甦改善，財報優於預期的現象，像資料庫大廠Snowflake、MongoDB，資安廠Cloudflare、Okta及數據分析公司的Datadog等，財報都出現相對過去幾季數據穩定回升現象，如銷售週期縮短、用量回溫、購買意願提升等，顯示過去相對困難的業務環境已經開始出現回穩。

這波AI股價冷卻，企業財報受到高度檢視，市場正在觀察AI產業由話題性走向變現性，這個過程需要時間，李坤憲表示，投資人若看好AI標的，挑選時機進場難度較高，比較建議採取進行定期定額的投資布局策略，AI產業長期趨勢向上，採紀律方式布局，更能跟隨長趨勢掌握AI新科技紅利。