三商美邦人壽30歲 深耕永續

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三商美邦人壽以「一句承諾‧一生的朋友」的品牌精神，展現永續發展的決心，積極推動ESG及永續治理，以公司治理、環境永續、社會公益參與及企業永續資訊揭露為基礎，為保戶、員工、股東等各界利害關係人創造最大價值，設定公司永續發展目標，關注ESG相關議題，以應對全球永續發展趨勢，並達成「最能創造價值的專業壽險公司」之願景。

三商美邦視員工為重要資產，也是公司發展的基石，積極投入人才培育計畫，透過推動「人才DNA-領導管理測評」，擴大接班人計劃並投入大量訓練經費，培養專業的管理人才，實踐企業永續經營。並攜手《天下學習》與《Cheers快樂工作人》及台灣200家企業持續推動與倡議，承諾將落實《多元與包容》、《組織溝通》、《身心健康》與《人才成長》四項人才發展指標。

三商美邦支持政府2050年淨零排放目標，自2017年開始，每年都會進行溫室氣體盤查，今年擴大至全台各地280個據點，完成全組織溫室氣體盤查且通過第三方查證，並設定溫室氣體減量目標至2024年減少總碳排3％。在全球低碳轉型趨勢下，該公司自2015年起陸續提供行動投保、電子表單、電子保單、行動保服、行動理賠等低碳保險服務。該公司亦持續發展多元低碳保險服務，2022年開發「行動遠距投保服務系統」、「理賠聯盟鏈2.0」及「電子化理賠給付通知書」等服務項目，以增加服務便利性、提升案件之處理效率及客戶體驗，減少紙本作業落實節能減碳。

三商美邦人壽自1993年成立至今30周年，堅持高標準的誠信經營原則並落實公司治理，已連續8年依評鑑評核得分而位居證交所公司治理評鑑前6％～20％的級距。未來也將以「穩健財務、專精通路、數位轉型、擦亮品牌、贏得客戶」等五大策略重點持續深耕，延續幸福，開啟下一個精采的30年。