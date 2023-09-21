亞果生醫×DKSH 插旗越南醫材

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在國際再生醫學領域具有深厚專業技術的亞果生醫（6748），20日與全球知名醫材通路商DKSH（瑞士商）於越南達成國際合作協議，核准DKSH為其在越南傷口照護、牙科、骨科及大外科領域的獨家經銷商。

根據這份具有戰略性意義的協議，亞果生醫的膠原蛋白敷料和膠原蛋白骨填料，將成為DKSH在越南市場的獨家經銷產品；這兩款高級醫療材料通常用於外科手術和牙科植牙手術，其天然、無毒的特性使其在人體中具有卓越的生物相容性，這將為越南的再生醫療提供更專業的選擇和解決方案。該協議初期簽署為期五年，雙方將根據合作的績效和市場表現進一步討論未來的合作模式。此一合作除加速亞果生醫的產品在越南市場的推廣，更可望為越南的醫療行業帶來更高端的創新。

該公司執行長謝達仁博士表示，在過去的兩年多時間裡，亞果生醫在越南市場不斷發展壯大，與當地優秀的醫師合作，試用了亞果的敷料及骨填料，並給予了寶貴的回饋，並向更多越南醫師推廣亞果生醫的產品；此次與DKSH合作，將能更深入的打進越南醫材市場，也能促進台灣與越南醫師們互相交流學習。DKSH認為亞果生醫的產品在越南市場具有巨大的潛力，該合作將充分發揮雙方的優勢，成功開拓市場。

謝達仁指出，亞果生醫致力於再生醫學研發，憑藉其專利超臨界二氧化碳去細胞技術，以天然無毒的方式，不含化學藥劑與交聯劑，完整的去除組織中的細胞與雜質，留下天然的膠原蛋白細胞支架（非重組膠原蛋白），以此備製的高階醫療材料，具有良好生物相容性，現階段是人體最佳的修復材料，其中敷料可作為外科傷口修復、牙科植牙手術軟組織生長等用途，骨填料用於修護骨缺損或牙科植牙手術硬組織缺損填補。

眾所皆知，瑞士商DKSH集團是一家領先的醫材市場擴展服務提供商，致力於幫助企業在亞洲市場實現增長；此次，除與當地耕耘百年的醫療通路商「瑞士DKSH集團」，簽訂五年包括牙科、骨科、傷口照護越南總代理合約外，也與越南衛生部簽署MOU，針對眼角膜移植在越南的人體試驗及取證上市進行合作，相信與DKSH的國際策略合作，除對企業整體營收有實質幫助外，其企業的國際品牌價值也將同步攀升。亞果生醫第三季正積極規劃上市櫃事宜。