綠綠發芽秋節禮盒 預購中

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綠綠發芽希望工場選在中秋佳節前夕推出2023綠綠發芽 「當我們甜在一起」禮盒。希望工埸希望透過送禮選品方式，餽贈親友們一份甜蜜又有新意的秋節禮盒，期待讓最親近的家人與最值得依靠的好朋友在團聚烤肉的尾聲，用火烤最中餅、麻糬與棉花糖，讓月圓人團圓的日子，家人們可以黏著繼續膩在一起。

明月微風捎來甜蜜香氣，想到中秋節與家人好友團圓的最佳聚會活動就是烤肉了，近年來隨著露營野遊風氣高漲，愈來愈多人希望烤肉時除了山珍海味，還有更多有意思的餐點選擇。

綠綠發芽「當我們甜在一起」秋節禮盒，就是一道最適合在結束烤肉活動前的甜食組合，當麻糬與棉花糖經過細火烘烤，純白羞赧地染上焦黃顏色，隨意膨脹的麻糬、棉花糖烤得起起落落，像極了彼此靠近的火熱的心，三五好友或一家大小，邊烤邊玩手忙腳亂的畫面也讓笑聲不斷，有趣好玩的「當我們甜在一起」烤點心組，讓團聚時光變的更有意思。

禮盒內容物精選國人最愛的甜點配料，例如：紅豆抹醬、煉乳、花生粉與芝麻粉，先將薄切麻糬放上烤網，等待幾分鐘後，看著表面膨脹微焦，在微微加熱中使其酥脆後，自行選擇放入不同甜餡料，一起盡情享受甜蜜蜜的賞月時光。

禮盒主視覺設計將白色麻糬與棉花糖澎鬆軟綿意象加入畫面中，帶出中秋節高掛天空的黃色月亮與象徵綠綠發芽與家人朋友的綠色烤網，用愛把大家網在一起。

2023綠綠發芽「當我們甜在一起」秋節禮盒秋意送暖價888元，今年秋節綠綠發芽延伸台灣人最愛的燒烤情結，推出兼具食用與創意的烤點心組，秋節家人團聚自烤或送朋友都非常適合，讓愛持續加溫，緩緩又暖暖地傳送出去。訂購連結：https://luluheya.com/day-hot/2023_mid-autumn-festival/。