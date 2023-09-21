參與農村再生發展 企業扮要角

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透過參與農村發展～提升企業ESG與競爭力論壇活動，將於9月26日至28日三天，在高雄市大樹區佛光山三好樓舉行。

以ESG暨CSR之需求下，企業社會責任助力農村再生發展與永續環境，創新綠色農村發展新模式與體驗式研習觀摩活動，由高雄市政府農業局主辦、睿峯經營管理顧問有限公司與徐正群先生辦公室等單位共同合辦執行，邀請支持大高雄農村永續發展之中小企業與集團等單位，踴躍報名參與。（活動資訊可洽詢承辦單位Line帳號: @taiwan.esg）

活動將從第一天下午開始深入探討企業ESG的多元實踐，其重點將放在，企業如何運用台灣農村的豐富資源，來實現員工培訓、旅遊，甚是與農村社區建立契作、認養農地和觀光農業的合作模式。透過這些創新規劃，讓企業不僅能在環境保護（E）和社會責任（S）方面取得突破外，更能透過員工培訓和生活體驗來提升管理素質，達成優化公司治理（G）。論壇中，將邀請知名企管講師郭託有，分享知名科技業的成功案例，如何透過咖啡農場的體驗學習來改善工作流程，以及手工製茶的體驗學習如何助力於產品設計與生產管理。研習會還提供茶禪課程，藉以促進員工身心靈的平衡，更能全身心投入工作職場。

在現今複雜而日益關注可持續發展的時代，企業社會責任（Corporate Social Responsibility，CSR）的角色變得至關重要。尤以與農村發展與永續生態環境平衡的目標相結合時，將可為社區和企業帶來顯著的價值。研習體驗觀摩活動中，主辦單位將引例探討企業如何以與農村社區合作推動社區發展工作，成功達成ESG（環境、社會、公司治理）標準下的社會福利、環境共好、綠色建築和糧食生產效益提升。以企業與農村合作的樣態相當多，包括：

（一）社區參與與共融：企業參與農村發展需建立強而有力的社區參與機制。這意味與當地居民建立夥伴關係，共同制定和實施項目，確保發展計劃符合當地社區需求。理解當地文化與價值觀，尊重和參考社區意見，是實現共融發展重要課題。

（二）農村發展和永續農業：企業可以支持農村發展，鼓勵農業創新、多樣與可持續性，通過提供技能培訓、改善農業基礎設施，及促進可持續的農業實踐，如有機農業和水資源管理，企業可協助農村社區實現經濟獨立，能自主照顧居民成為社會的穩定力量。

（三）與自然共榮：生態保護應是企業發展策略的一部分。即可包括保護和恢復當地生態系統，企業協助農村社區推動生態保育，減少對自然資源負面影響，讓自然獲得喘息促進生態平衡。

（四）綠色建築和能源效益：企業協助農村社區採用綠建築，推動再生能源的使用，減少能源消耗和碳足跡。藉以將環境和健康納入設計和建造的考慮，可提供更健康與可持續的室內環境。