林妍珺凝鍊美學 開啟建築界新潮

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皇長建設總經理林妍珺在藝術領域有超過十年實踐經驗，擁有出色的藝術鑒賞力及美感。此外，亦跨足建設產業，擁有藝術底蘊的她將美學的工法與思維帶入，成為一股建築界的新興潮流。

「藝術和建設是兩個完全不同的領域。」林妍珺坦言，「從珠寶設計轉向建築設計，需要重新調整心境和思考方式，我認為關鍵在於保持開放的態度和學習的能力。」並從中找尋兩者領域的最大公因數，在不斷的設計之中，突破、創新，以及表達自己。

珠寶設計有嚴謹流程與繁瑣步驟，林妍珺希望自己能夠在建築業中奠定精品理念，將儀式感與細緻度都帶進專業服務，締造出更多如珠寶般璀璨的建築藝術品。其中，「主石」是珠寶設計裡最重要的寶石，整體設計會根據主石的形、色、光等進行量身訂製的規劃，在建設初期時，林妍珺同樣以高規格的標準與眼光抓準各個地區的「專屬主石」，讓建築融入社區文化，當地的環境價值才會閃閃發光。在轉換領域的過程中，她表示：「我會嘗試將兩者融合，找到彼此共通點和互補之處。」

未來市場的趨勢愈來愈注重個性化和獨特性，人們對於藝術和設計的需求更高，也都渴望擁有獨一無二的作品，再加上因疫情而有所感觸，林妍珺認為相較於珠寶設計，建築設計更是能造福大多數群眾的事業，不局限於既定印象思維的她，打算嘗試業界少有人做的服務-全案管理。