GUCCI新總監大秀在即 斜槓辦雜誌還當策展人？！

GUCCI新任創意總監Sabato De Sarno的首場大秀將於22日登場，品牌為此在米蘭主教座堂、中央車展等米蘭鬧區豪氣刊出「GUCCI ANCORA」神秘秀場預告，另外品牌也正式推出「GUCCI PROSPETTIVE」創刊號MILANO ANCORA，藉此時尚迷們也可以一窺Sabato De Sarno對於藝術與時尚的喜好;在米蘭時裝周期間收藏於刊物內的內容也將以快閃形式於當地展出。

關於Sabato De Sarno的相關訊息我們大約只能查到其職業生涯，曾於Prada 擔任設計助理、Dolce & Gabbana的女裝針織首席設計師，以及任職於Valentino 13年等，除此之外對於他的生平、藝術喜好等等並未能從網路上了解太多，而品牌推出的「GUCCI PROSPETTIVE」創刊號，則強化他他對於藝術與時尚對話的承諾，而品牌也透露未來將會與品牌的每一系列一同推出。

「GUCCI PROSPETTIVE」是一本夾雜藝術作品、文學、音樂、電影、時尚、歷史等領域的刊物，講述米蘭這座城市在戰後，延續至今的文化與藝術片段，猶如GUCCI寫給米蘭的一封情書，透過各領域藝術家的敘述手法，在不同領域展現自我的同時，也塑造出米蘭這座城市的城市美學，品牌在Sabato De Sarno手袖前除發布創刊號的消息外，也透露品牌邀請普托拉市路易吉佩奇當代藝術中心（Luigi Pecci Center for Contemporary Art）總監計暨羅馬藝術四年展前任策展人Stefano Collicelli Cagol撰寫序言與願景外，並同步與布雷拉美術學院（Accademia di Brera）合作，自應屆畢業生中的創作中精心挑選出多個作品收錄其中；這些作品也將同步自9月19日起至9月23日在米蘭當地的快閃畫廊公開展出。