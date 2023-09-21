美股尾盤跳水 英特爾連2日跌逾4％

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

美國聯準會結束為期二日的利率決策會議，會後宣布維持利率不變，但主席鮑爾強調會在適當時機進一步升息，帶動美債殖利率躍升。華爾街股市20日小幅開高，開盤一小時後那斯達克指數轉跌，聯準會決策公布後，那指跌幅加深，其他主要指數皆轉跌，終場四大指數盡墨。

道瓊工業指數下跌76.85點，或0.22％，收34,440.88點；標準普爾指數下挫41.75點，或0.94％，收4,402.20點；那斯達克指數下滑209.06點，或1.53％，收13,469.13點；費城半導體指數挫跌60.22點，或1.74％，收3,398.81點。

聯準會20日公布議息結果，一如外界預期將聯邦基金利率維持在5.25％至5.5％目標區間，但最新點陣圖意外鷹派，暗示年內將再升息一次，預估明年僅會降息兩次，較6月的預測減少兩次，且2025年和長期的利率預測均抬升。

鮑爾（Jerome Powell）在會後記者會上指出，官員們準備在情況適宜時進一步升息，並將利率維持在限制性水平，由於經濟活動更加強勁，意味著聯準會仍需採取更多行動，截至目前為止，尚未感受到本輪緊縮的全面效果，未來將依據最新數據，在利率路徑上謹慎推進。

推薦閱讀 聯準會9月決策出爐 年底前可能再升息1次

決策出爐後，市場對11月升息的押注一度攀升至31％，隨後穩定在29％，對於跳過11月、12月再升息的押注則是從35％略升至37.9％。

聯準會公布議息結果前，美債殖利率集體回落，對貨幣政策敏感的2年期美債殖利率跌幅較深，一度跌近6個基點，下逼5.05％，但在決策公布後短線跳漲至日高5.18％，日內止跌轉漲並最高漲逾5個基點至2006年7月來最高。10年期美債殖利率也一度跌5個基點至4.32％，隨後轉漲至4.4％，刷新2007年10月來最高。

另外，美國聯邦政府面臨10月1日停擺危機，早前財長葉倫預期政府不會停擺，眾議院議長麥卡錫也於20日指出，議員們在協商上取得了進展，已更加接近避免停擺。

個股方面，蘋果新機iPhone 15系列開賣前夕，法國專賣店工會呼籲在上市之日舉行罷工，要求蘋果提供更好的工資和工作條件；另有媒體報導稱，在2020年股市大好時，蘋果和高盛曾開發一項投資功能，但由於隨後股市轉向低迷，雙方便擱置了這項計畫。蘋果周三下跌3.58美元，跌幅2.00％，收在每股175.49美元。

英特爾於19日舉辦第三屆英特爾創新日（Intel Innovation），其財務長在活動上警告資料中心晶片庫存過剩，距離營運現金流收支平衡仍需一年多的時間，拖累該公司19日股價重挫；有分析師指出英特爾建立晶圓代工業務實為徒勞無功，認為此業務無法為該公司帶來實質利潤。英特爾20日再跳水4.54％，收在每股34.69美元。

龍頭科技股20日全線下跌，Google收黑4.24美元，跌幅3.05％，收報134.59美元；微軟下滑7.88美元，跌幅2.40％，收在320.77美元；Meta挫跌5.40美元，跌幅1.77％，收報299.67美元；亞馬遜下跌2.34美元，跌幅1.70％，收報135.29美元。

台股ADR方面，台積電ADR下挫0.88美元，跌幅1.00％，收報87.29美元；日月光ADR挫跌0.08美元，跌幅1.05％，收7.57美元；聯電ADR收黑0.14美元，跌幅1.97％，以6.97美元作收。