2023台灣國際水週 台北世貿一館盛大登場

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由外貿協會主辦，我國水利產業最受矚目之年度盛事2023年「台灣國際水週（TIWW）」，於9月20日在台北世貿一館盛大開展。今年逾110家指標企業，使用近200個攤位，除了國內企業參展踴躍，還有來自8國的國際參展商，其中加拿大、新加坡更以國家館展出，藉由展覽平台拓展全球水資源商機。展覽開幕更首次以品水會形式辦理，讓現場嘉賓除了來展覽看最新水利技術，也能品嘗好水、了解品水知識，現場交流氣氛熱烈。

外貿協會副秘書長李惠玲表示，全球暖化導致極端氣候頻傳，對水資源供應造成壓力。聯合國報告指出，全球有20億人沒有安全的飲用水，36億人缺乏管理得當的衛生設施，為了確保人民的健康、糧食安全，以及保護我們的生態系統，水資源永續利用至關重要。面對全球缺水的情況，台灣國際水週聚焦再生水、智慧水科技，展出廢汙水處理、智慧水監測、再生水科技等創新解決方案，以科技協助水資源永續發展。

經濟部水利署署長賴建信指出，近年臺灣歷經百年大旱及今年南部旱情，凸顯水資源的重要，未來有賴各家業者的專業，提供更好的水利解決方案。今年經濟部水利署於台灣國際水週籌設「水利產業主題館」，並以「城鄉水智慧」、「永續水淨零」、「新創水資源」三大主題展示智慧水資源管理及新創技術，展現我國水利產業的潛力與活力。

今年度展覽聚焦廢汙水處理及智慧水務科技，指標大廠精銳盡出，包含美商Fluence、法商Veolia、丹麥商AVK Valves及澳商Johnson Screens等國際重量級業者，以及經濟部水利署、工研院、台灣機能水協會、台灣環保暨資源再生設備工業同業公會、台灣超微細氣泡協會等重要機構，同場亮相的還有三敏電機、凱懿國際、旭然國際、鼎機、銘祥、福樺實業、台純、宮黛等國內頂尖企業，呈現最先進的工業水處理、水資源管理及終端淨水等解決方案。

除了豐富展品，展覽第二日起辦理TIWW Tech Talk技術發表會，由加拿大及新加坡業者分享該國汙水處理及提升用水效率之技術，以及參展商帝大生醫分享礦泉水知識。此外還有台灣超微細氣泡協會舉辦之「超微細氣泡產業技術發展國際論壇」及大會辦理之熱門產品發表會、一對一採購洽談會等精彩活動，協助業者掌握水資源最新趨勢與市場商機。

為協助參展商拓展國際市場，外貿協會動員全球超過60個駐外單位邀請到各國買主與臺灣參展商進行一對一洽談，重要外商包含日本工業自動化控制大廠IDEC株式会社採購控制閥及廢水處理機械、保加利亞商Clean Water Bulgaria採購淨水器，以及墨西哥Grupo Islas集團旗下水處理與廢水回收公司Industrias Islas、以色列紫外線消毒系統製造商Atlantium Technologies採購淨水設備及汙水處理系統，協助業者搶攻全球商機。

台灣國際水週展出時間即日起至9月22日，歡迎有興趣的業者至官網預先登記參觀，展覽期間憑預登QR Code即可免費入場，更多展覽資訊請至官網（www.taiwanintlwaterweek.com）查詢。