Fed明年降息預測砍半？一文掌握9月會議重點

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美國聯邦公開市場委員會（FOMC）於19日至20日召開利率決策會議，會後宣布按兵不動，符合市場預期，但官員預測年內將再升息一次，使美股應聲下挫。聯準會最新聲明釋出何樣訊號？鮑爾在談話中給出何種訊息？以下整理6大重點。

一、聯準會按兵不動 市場喘口氣

聯準會於FOMC會後公布聲明，內容指出，為確保通膨率回落至2％目標、並且達到充分就業，FOMC決議將聯邦基金利率的目標區間維持在5.25％至5.50％的目標區間，為本輪緊縮周期內第二次未採取升息行動，此次決策和前九次會議一樣，獲得FOMC投票委員全員贊成。

聯準會主席鮑爾在會後記者會上表示，考量到聯準會已取得的進展，FOMC決定此次維持利率不變，但保持利率不變並不意味著聯準會已達到其所尋求的限制性立場，對於當前利率是否已具有足夠限制性，聯準會尚未做出決定。

二、緊縮周期未完待續

根據聯準會公布的利率點陣圖，終點利率中位數落在5.6％，意味著今年或將再升息一次。19名官員中，有12人認為今年應該再升1碼，另外7人則預期利率維持在目前水準，如果年內再升息一次，可望成為本輪緊縮周期的最後一次。

鮑爾也於會後記者會上表示，FOMC準備在情況適宜時再度升息，大多數決策官員均認為今年再次升息可能是合適之舉，他也重申，今年最後兩次議息會議，FOMC將綜合考量全部數據再做出決策。

利率點陣圖也顯示出，聯準會預計利率將在更長時間內維持高位。2024年底的聯邦基金利率中位數落在5.1％，較6月時預估的4.6％高出50個基點，意味著在今年底升息後，明年將降息2次、各降1碼，較6月時的預估少了2次。

此外，官員也上調了2025年的利率預測，預期中位數落在3.9％，同樣較6月預期3.4％高出50個基點。從長期來看，官員預估2026年底的聯邦基金利率為2.9％，預計此後長期聯邦基金利率預期為2.5％。

三、何時啟動降息？鮑爾拒透露

鮑爾在記者會上指出，他並未打算就降息的時間點發出訊號，降息時機將在適合的時間點出現。他認為，決定降息的部分原因，可能是實際利率正在上升，因通貨膨脹正在下降，他再次強調，聯準會目前的工作重點，是要找到一個可以維持的利率水準。

不過鮑爾也透露，進入2024年後，聯準會將同時考慮政策的滯後性以及經濟數據，未來關於降息的任何決定都將基於經濟的需求。

四、調整經濟預測 看好今年GDP成長

根據聯準會會後公布的經濟展望，官員大幅上調了今年的國內生產毛額（GDP）成長預期，預估今年GDP成長2.1％，遠高於6月時預估的1.0％，明年的GDP成長預期則從6月預估的1.1％上調至1.5％，至於2025年、2026年以及更長期的預期成長率皆落在1.8％，與6月持平。

聯準會會後聲明也反映了上述調整，官員將7月時使用的「適度擴張」一詞改為「穩健擴張」，在9月的聲明中寫到，「近期指標顯示經濟活動一直以穩健的步伐擴張，就業成長近幾個月減緩，但仍強勁，且失業率仍保持在低點」，不過依舊強調通膨居高不下。

官員們下調了今明後三年的失業率預期，今年的失業率預測從6月的4.1％下調至3.8％，2024年和2025年的預期均從4.5％下調至4.1％，更長期失業率預期則持平於6月的4.0％。

另也小幅上調今年和後年的個人消費支出價格指數（PCE），今年的預期從6月預期的3.2％上調至3.3％，明年的預期持平6月的2.5％，2025年的預期從2.1％上調至2.2％，更長期預期則是2.0％，與6月持平。

五、美經濟發展強勁 軟著陸是首要目標

鮑爾指出，美國實質GDP成長超出預期，經濟活動一直以穩健的速度成長，GDP成長也受到強勁的消費支出推動，而這樣強勁的經濟活動，是聯準會需要採取更多升息措施的主要原因。

鮑爾強調，聯準會並不希望削弱軟著陸的可能性，他們將軟著陸視為「主要目標」（Primary Objective），但並不會將其視為「基本預期」（Baseline Expectation），他指出，經濟成長不是聯準會的使命，聯準會關注的問題是，經濟成長是否對於實現通膨目標的能力構成威脅。

他在記者會上重申稱，升息導致經濟衰退「始終是一個擔憂」，經濟在升息情況下保持穩定是一件好事，但如果經濟表現比預期更強勁，便意味著聯準會不得不採取更多措施來降低通膨。

六、經濟挑戰接踵而至 鮑爾這樣看

美國正面臨諸多經濟挑戰，包括能源價格上漲、政府停擺危機、汽車工人罷工、學生貸款恢復償還等。

鮑爾對此談到，罷工、政府停擺、學生貸款償還等問題均是風險。他認為，政府停擺通常對宏觀經濟影響不大，並強調FOMC不會對政府停擺發表評論，不過，政府停擺可能會讓聯準會所需的數據遭到推遲，而聯準會將必須處理這個問題。

至於近期汽車工人發動罷工，鮑爾對此表示，其對於國內經濟造成的實際影響將取決於規模以及時間長度，最大的反應將顯現在通膨上，不過他強調，FOMC不會就任何立場表態。