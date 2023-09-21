白易弘｜美股利空承壓 關注汽車零組件族群

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加權指數周三下跌101.57點(-0.61%)，收 16,534.75點，成交金額2,782.53億元。

加權指數昨（20）日電子因權值個股弱勢整理，尾盤又逢台指期月期權結算壓低收破月線，櫃買市場連兩日收黑棒，投信持股有作帳轉結帳跡象，強勢族群集中在光通訊族群、汽車零組件族群，AI 概念股近期籌碼凌亂逢漲就有賣壓，自從AI族群轉弱後，資金開始輪動至其他類股，資金輪動加速，八月營收佳的族群則集中在汽車零組件族群。

從日K圖形來看，加權指數日K收量縮黑棒跌破月線回測半年線，指數整理區間16,500~17,000 。

選股方向，汽車零組件族群：

1.東陽(1319)：

東陽8月自結合併稅前淨利4.27億元，年增57%，創歷史單月新高，前8月自結累計合併稅前淨利為23.54億元，年增29%，累計稅前 EPS 3.92元，年增23%，同創史上同期最高。第4季秋冬傳統旺季到來，全球汽車碰撞零件需求增加，預估營收有望進一步成長。

2.堤維西(1522)：

堤維西自結8月營收達18.2億元，月增22.43%，年增19.26%；累計前8月營收128.04億元，年增1.27%。淡季營收創單月新高，美國產險公司State Farm擴大採用AM件效益將繼續推升業績，全年營收可望衝破200億。股價近期表現相對大盤強勢。

今(21)日觀盤重點：

1.台積電是否止跌回穩。

2.半導體IC設計族群能否持續走強。

※本資料由資深分析師白易弘提供，其內容僅供參考，本公司恕不負任何法律責任，亦不作任何保證。