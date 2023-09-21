失智不可逆 醫師建議「3動1營養」

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【中國時報 林鈺庭】長年下雨心情憂鬱恐引發長者失智問題，基隆長庚家庭醫學科葉維中醫師指出，基隆人口老化問題嚴重，長者常因為天氣不好不願意出門，子女又因為工作無法在家照顧，老人腦部缺乏刺激容易退化，建議運動、動腦、互動加上補充維他命的「3動1營養」，延緩失智症的發生。

葉維中19日出席「銀髮失智照護論壇」表示，國內65歲以上長者，每4人就有1人記憶力退化、輕微認知衰退。根據研究，除了藥物輔助，親友的互動與陪伴，對失智症有極大幫助。

他指出，腦部主管歸納推理、空間定位、感知速度、語言記憶、數字能力、語言能力等功能，重要性不言而喻，但大腦功能自40歲開始下降，從專注力差變成記憶減退，理解視覺空間有困難，輕微的開始忘東忘西，講話講到一半詞窮，甚至嚴重到旅行時都會迷路。

葉維中醫師表示，大腦是最耗能的器官，民眾掌握「3動1營養」口訣，即可延緩認知衰退。所謂3動分別為運動、動腦、互動。舉凡長期看電視久坐，導致精神渙散、憂鬱，建議採取每周150分鐘的中高強度運動，像是快走、慢跑、游泳、爬山，對於提升認知最有效。

另外，長者群聚共餐，吃飯溝通時順便動腦，其他動腦方法，包含麻將、下棋、畫畫、跳舞、讀書會或宗教心靈信仰，同樣也可以強化社交功能。

葉維中也強調，根據研究，綜合維他命富含20種關鍵營養素，每日服用的年長者，整體認知、情節記憶、執行功能較好。

「活到老、動到老！」他呼籲，唯有積極預防失智症，才能真正提升生活品質。