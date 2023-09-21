白內障、老花可手術 長者不怕視茫茫

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【中國時報 林鈺庭】高齡化社會老人視力同樣不容忽視，大學眼科洪國磯醫師指出，只要年齡超過40歲，眼球睫狀肌退化，影響水晶體調節，一定有老花眼，配戴漸進多焦點老花眼鏡、進行老花雷射手術就可以解決；如果伴隨著長者常見的白內障，更可透過置換人工水晶體等手術，一次解決白內障及老花問題。

洪國磯19日應邀出席中時銀髮失智照護論壇，以「現代化視力危機及保健」為主題發表專題演說指出，老花問題困擾許多中壯年民眾，這是人體受到賀爾蒙改變、長期配戴隱形眼鏡等因素，使得眼球組織彈性變差。

民眾可以選擇配戴漸進多焦點老花眼鏡，改善老花問題，另外隨著醫療科技進步，老花雷射手術機器與技術日新月異，只要慎選專業醫師施作手術，視力都可以恢復如常，不必太過擔心。

除了老花問題，洪國磯也講述銀髮者常見的白內障問題，同樣因為水晶體老化，逐漸變熟、變硬。這症狀好發於50歲以上、高度近視、長時間在紫外線下，長時間服用類固醇、糖尿病患者等民眾身上，相關症狀包含因近視度數加深而經常更換眼鏡、閱讀模糊吃力、晚上看燈有光暈、視線變暗或模糊。

他舉例，眼睛就是照相機的鏡頭，光線的反射、投影，呈現在視網膜就是清晰影像；但當水晶體混濁了，就如同相機的鏡頭起霧，此時光線無法穿透，就算再高規格的變焦或是再強的鏡頭都無法呈現影像。

洪國磯提到，目前唯一有效的治療方法便是白內障手術，而白內障手術分為超音波白內障手術、飛秒雷射白內障手術。又以飛秒雷射手術傷口小、安全性高，隔日即可恢復日常活動。不少知名藝人都是大學眼科老花近視雷射、飛秒雷射白內障手術見證者。

他建議，民眾如果出現閱讀困難、看報模糊、使用3C吃力、跌倒骨折、開車霧茫茫、怕剪指甲受傷，影響到正常生活就應該尋求專業醫師協助。

至於平日保養，他建議可以長期服用葉黃素，雖然無法治療近視和老花，卻可改善黃斑部病變、保護視網膜。