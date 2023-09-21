王陽明迷上獨立製表 投資不手軟

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【中國時報 陶福媛】王陽明近來傳婚變，前日蔡詩芸出席時尚活動避談婚變，只提到「幸福是自己給的」。王陽明昨（20）日受邀集結9家獨立製表品牌的「匠心．獨具」時間藝術展（IWST）擔任開展嘉賓，看來也並未影響好心情，被問及「什麼是幸福」時，他笑談「幸福就是愛自己，才能愛別人」，兩人的幸福論，令外界霧裡看花。

近來靠經營社群媒體、投資名車名表累積財富的王陽明，自從遭某名表品牌拒於門外之後，轉而將投資標的轉向獨立製表，其中他最看好URWERK的未來增值空間，已決定入手。近來獨立製表十分火紅，已深耕獨立製表逾二十年的代理商葳鑠，即起至23日在Bellavita舉辦獨立製表展，不僅現場展出ArminStrom 、Artime、Ferdinand Berthoud、HYT、Kross Studio、L’Epee、MB＆F、REUGE、URWERK等9大獨立製表品牌的年度力作，就連9大品牌的執行長、製表大師也專程來台致賀，可見對台灣市場的重視。

獨立製表著重創意和技藝，每一件作品都獨一無二之作，具有藝術價值，「匠心．獨具」時間藝術展（IWST）除了展出珍稀腕表新品，參觀者還可與獨立製表品牌的製表師交流，深入了解獨立製表的世界。