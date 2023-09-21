台積電續下探 台股早盤跳水百點 跌破半年線

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美聯準會點陣圖顯示今年仍有升息機會，導致美股四大指數收盤全數下跌，台股21日早盤跟進走跌，指數下挫百點，跌破半年線，暫報16,410點，下跌124點，權王台積電（2330）股價下跌5元，來到530元，在資金撤離之下，千金股表現承壓，股王信驊（5274）下跌逾3％、世芯-KY（3661）下跌逾1％。

關注美股表現，道瓊工業指數下跌76點，或0.22％，收在34,440點；標普500指數下跌41點，或0.93％，收在4,402點；Nasdaq指數下跌209點，或1.52％，收在13,469點；費半指數下跌60點，或1.74％，收在3,398點。

受到聯準會公布官員利率點陣圖顯示，今年不排除還有另一次升息的機會，而且鑑於經濟表現強勁，未來高利率水準可能維持更長的時間。加上美國汽車工人罷工恐於周五起擴大規模，以及政府關門問題的時限持續接近，美股開高走低，四大指數收盤全數下跌。

統一投顧指出，聯準會最新會後聲明，預示年底前將可能再升息一次，且明年降息幅度縮減，同時調高2023、2024年美國GDP預期，顯示聯準會因其對美國經濟保持樂觀，而保留了升息之彈性。然偏鷹派之會後聲明，導致美債殖利率攀至新高，美元走強，股市仍有待時間消化此次偏鷹派之聲明。

而台股雖然連續兩天挑戰季線16,821點失利，但由於先前台股在半年線成功打出W底型，顯示半年線支撐力道強勁，除非有重大利空，否則目前台股仍屬半年線與季線間之箱型盤整。