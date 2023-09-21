調節壓力沉重 台指期早盤狂殺200點

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台指期21日早盤受美聯準會釋出偏鷹訊息之下，指數開低走跌，低點一度來到16,358點，失守16,400點整數關卡，目前暫報16,365點，下跌200點，調節壓力沉重，成交口數約2.8萬口。

美聯準會9月FOMC會議維持政策利率不變，點陣圖中對2023年年底利率中位數預估持平於6月給出的預測，持續保留再升息1碼的空間，認為應再升息的官員數也維持在12名，此外本次會議對2024年年利率中位數預估顯示僅降息2碼，相比6月給出的預測為降息4碼，顯示利率維持高檔的時間將更久。

第一金投顧分析，外資連三賣合計賣超567億元，加權指數也從季線回檔並跌破月線支撐，美股若無法止穩則將 第三次測試半年線，在沒有出量跌破表態前，加權指數還是先看大箱型震盪，接近箱底可以適度逢低布局。

而本波修正下，融資餘額不增反減並持續創高，籌碼面部分較為不優，後續則是關注結算後外資期貨未平倉變化及現貨何時賣超可以減緩，才有利於加權指數止穩。

關注其他期貨商品交易情況，富櫃200期貨下跌114點，盤中報價8,288點；半導體30期貨下跌48點，指數來到4,210點；航運期貨小跌0.05點，成交價暫報143.85點；國外指數部分，東證期貨下跌15.5點，來到2,376.75點；美國道瓊期貨下跌137點，指數暫報34,681點；美國那斯達克100期貨下跌249點，成交價15,107點。