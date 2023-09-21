《美股掃瞄》美股卡「鷹」 重磅科技股全嚇跌

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【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】周三美股主要指數全面收黑，美國債息急升，以及受到蘋果、微軟、輝達等對利率敏感的巨型成長股下挫拖累，以科技股為主的那斯達克指數和晶片股雲集的費城半導體指數表現尤其疲弱。聯準會一如市場普遍預期維持利率不變並上修經濟預測，但警告這場對抗通膨的戰役遠未結束。

根據聯準會最新發布的《經濟預測摘要》（SEP）和點陣圖（dot plot），該美國央行今年將再升息一次25個基點，利率在介於5.50%～5.75%到頂。SEP預測亦顯示明年估將降息50個基點，到明年底，聯準會基金目標利率中值將降至5.1%，到2025年底降至3.9%。

在隨後的記者會上，聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）試圖淡化更為樂觀的經濟展望，警告在實現通膨目標之前還有很長的路要走。

反映利率預期的美國2年期公債殖利率觸及5.178%，創下17年新高，10年期指標公債殖利率觸及4.339%，創下2007年底以來新高，兩檔公債的殖利率曲線仍然牢牢「倒掛」。長短期債息曲線倒掛向來被視為是未來經濟將陷入衰退的前兆。

周三收盤，道瓊指數跌76.85點或0.22%，收34,440.88點。標普500指數跌41.75點或0.94%，收4,402.20點。那斯達克指數跌209.06點或1.53%，收13,469.13點。費城半導體指數跌60.22點或1.74%，收3,398.81點。

標普500指數11大類股跌多漲少，通訊服務類股跌1.89%，跌幅最大；其次為科技類股跌1.77%。防禦型的必需消費類股漲0.15%，房地產類股漲0.13%，公用事業類股漲0.1%，表現最佳。

重磅科技股全跌，微軟跌2.40%，蘋果下跌2%，亞馬遜跌1.70%，Alphabet跌3.12%，特斯拉跌1.47%，Meta跌1.77%，輝達跌2.94%。

台股ADR方面，台積電跌1%，聯電跌1.97%，日月光跌1.05%，中華電信漲0.27%。

反映中概股表現的那斯達克金龍中國指數跌0.90%。

美國交易所成交量總計為97.3億股，過去20日均量為100.7億股。

紐約證券交易所下跌與上漲股數比為1.46；1。那斯達克交易所下跌與上漲股數比為1.09：1。

標普500指數有14檔成分股創下52周新高、6檔創新低。那斯達克指數有39檔創52周新高、246檔創新低。