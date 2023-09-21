為糧食禁令撕破臉 波蘭將停止武裝烏克蘭

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（中央社華沙20日綜合外電報導）波蘭今天宣布將不再武裝烏克蘭，轉而聚焦於強化自家國防；在基輔發動反攻抵禦俄羅斯入侵的關鍵時刻，波蘭和烏克蘭為了糧食禁令鬧翻。

法新社報導，就在兩國為烏克蘭穀物出口問題緊張加劇之際，波蘭召見烏克蘭大使，抗議烏國總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在聯合國大會的發言。

澤倫斯基表示，有些國家只是假裝支持烏克蘭發動反攻，奪回遭俄羅斯占領的土地，這番言論令華沙當局大為不滿。

自俄羅斯2022年2月揮軍烏克蘭後，波蘭一直是烏克蘭最堅定的支持者之一，也是基輔的主要武器供應國之一。

由於波蘭與烏克蘭西部接壤，美國和其他國家援助烏克蘭的武器大多得經波蘭轉運。

此外，波蘭也收容了約100萬名烏克蘭難民，他們受益於各式各樣的國家援助。

波蘭為保護自家農民利益，禁止烏克蘭穀物進口，導致華沙與基輔緊張情勢日益加劇。

記者今天詢問波蘭總理莫拉維茨奇（Mateusz Morawiecki），兩國對穀物爭議存有歧見，在此情況下，波蘭是否會繼續支持基輔當局。

莫拉維茨奇回應道：「我們將不再為烏克蘭運送武器，因為我們目前正在以更現代化的武器武裝波蘭。」

俄國的侵略掐斷了戰前使用的黑海（Black Sea）貿易航道，使歐盟成為烏克蘭穀物的主要過境路線和出口目的地。

保加利亞、匈牙利、波蘭、羅馬尼亞和斯洛伐克將當地市場價格暴跌歸咎於烏克蘭穀物進口，歐盟5月同意祭出限制措施，允許烏克蘭產品繼續經由這5國運送，但不在當地市場銷售，以保護這些國家的農民。

然而，歐洲聯盟執行委員會（European Commission）15日決定結束這項進口禁令，認為這5國的市場扭曲情況已經消失，波蘭、匈牙利和斯洛伐克隨即宣布將抵制歐盟的舉措。

莫拉維茨奇今天告訴波蘭衛視新聞（Polsat News）：「我們率先為烏克蘭做了很多事，這就是我們期盼他們了解我國利益的原因。我們當然重視他們遇到的所有問題，但對我們來說，農民利益最為重要。」

基輔宣布將向世界貿易組織（WTO）提出申訴，來回應波蘭、匈牙利和斯洛伐克的舉措。

莫拉維茨奇今天稍早警告，如果基輔當局將糧食禁令爭端升級，波蘭將禁止更多烏克蘭產品進口。