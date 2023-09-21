智崴攜手基市府 舊火車站裸視3D弧形廣告牆啟用

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智崴集團攜手基隆市政府，在基隆舊火車站打造成體感娛樂場館「ANIVERSE漫遊者：實境體感基地」，為了讓遊客們在進館前就先感受到體感科技的魅力，如今，再加碼於場館頂樓打造全台最大裸視3D弧形廣告牆，路過的民眾不用戴AR、VR眼鏡，用裸眼就能見識到貓咪在樓頂吃飯、睡覺、玩耍等超萌模樣。

智崴21日表示，基隆ANIVERSE漫遊者：實境體感基地的「裸視3D弧形廣告牆」，20日晚間由內政部長林右昌、基隆市副市長邱佩琳、以及智崴集團董事長歐陽志宏等人啟動，正式宣告體感科技將加入基隆觀光，並為基隆帶來不同的旅遊新氣象。

內政部長林右昌指出，他很開心可以來參加啟用典禮，他等這個LED啟用已經很久了，基隆是國家的門戶、LED的位置又位在基隆交通軸心，未來會因為LED讓基隆有了新的城市特色，讓基隆更漂亮。

基隆副市長邱佩琳則說，過去是媒體出身，每到跨年時，都要在電視台觀看日本、韓國的LED，現在在基隆就有這樣的裸視3D弧形螢幕了，未來大家不需要飛日、韓，在台灣，就可以看到這個很有特色的風景。

智崴表示，該集團將「ANIVERSE漫遊者：實境體感基地」設定為最新設備展示空間，期待它能結合基隆這個濱海城市的特色，不僅讓體感科技有機會接觸國內旅客，更可以延伸觸角，讓世界各地旅客、國際郵輪的貴賓都能透過遊玩，體驗到日常所無法得到的娛樂享受。

智崴董事長歐陽志宏表示，當初在打造這個場館的時候，就有無窮的想像力，除了期待能將ANIVERSE打造成全台最厲害的實境體感基地，也希望將場館頂樓的LED打造成全台最厲害的裸視3D弧形螢幕。

但，其實建造的過程很不容易，因為LED是曲面的關係，它的拼接跟鋼構計算必須非常精準，距離差一點點就會有問題，必須很仔細的拼接，他說，另外，這個場館也是老建物的重新打造，改造的過程中有很多困難需要克服，很感謝友達光電及旭一營造大力相挺。

歐陽志宏指出，LED內容的部分，此次為基隆量身打造了胖橘貓，是因為胖橘貓很福態、是福氣的象徵，另外也期待它可以坐鎮基隆這個美食之都，讓每個遊客來到這裡都可以吃得胖胖的，除了胖橘貓，期待未來能讓更多的故事在LED上演，為基隆帶來更多的光亮跟溫暖。