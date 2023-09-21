0921群益早安｜全球財經時事深度解說

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《群益早安》由群益投顧總經理范振鴻為投資人深度解說全球財經事件，本集節目重點如下：

1.FOMC及記者會

(1)點陣圖對2023預測高點5.675％但提高2024高到5.125％(原4.675％)。5.675％市場原本認為不會發生，現在可能發生？2024年5.125％會不會出現？完全datadependent？

美債殖利率會告訴你！美經濟強勁！

(2)19位FED官員有12位傾向2023年底前再升息！問題是GDP的熱度是否會對2％的通膨構成威脅！如果要再次升息之前會考慮所有的經濟數據。

(3)Powell：準備好在合適的情況下進一步升息，而且打算將政策維持在限制性水平，直到相信通膨正在朝著目標持續前進。

(4)FED估計8月核心PCE3.9%(7月4.2％)。

(5)Powell：中性利率可能更高，但目前沒有答案，可能高於長期利率，也有可能只是因為政策限制力度不夠、持續時間不夠長。如果經濟強於預期，FED必須採取更多行動!但FED引發的可能經濟衰退讓人擔憂。

(6)經濟「軟著陸」是FED的首要目標。但不會將經濟「軟著陸」當作基準預期。FOMC在升息方面已經走得很遠、很快，對我們而言，最糟糕的事是不能恢復物價穩定，如果做不到這點，通膨會捲土重來。

(7)能源價格可能會影響消費者通膨預期，能源持續上漲會影響通貨膨脹，但FOMC傾向於忽略短期能源價格波動。

(8)已經看到勞動市場再平衡，通膨在放緩。政府關門傳統上不會產生太大的宏觀影響。

2.經濟數據9/21首次申請失業救濟金人數，成屋銷售，德國、歐元區、美國PMI

3.本週央行會議9/21BOE、瑞士、瑞典、挪威、土耳其、南非9/22BOJ

4.美國

(1)債券殖利率持續影響科技股(美國政府關門？油價上漲？利率預期改變)

(2)BofA的SavitaSubramanian(2023最早翻多的策略師之一)調高SPX目標價至4,600(原4300)，比9/20收盤高出約3.5%。AI、自動化和勞動市場效率預計將推動美國公司的生產率提高，舊經濟，效率低下的公司可以像科技行業和成長型公司一樣受益，但股價還沒充分反應這個利多。

(3)BofA財務長AlastairBorthwick表示，在消費者支出同比成長4%的時候是很難看到美國衰退的，陷入衰退的可能性正變得越來越低。美國消費者仍在花錢購買商品和旅遊，信用卡和借記卡付款都維持在高位，與此同時，消費資產質量仍然「非常強勁」。

5.美國震盪日本暫時跟著震

6.前中國人民銀行行長易綱表示中國經濟仍處於「恢復階段」，中國需要「適度」加大支持力度，以實現政府全年5%左右的成長目標。

7.市場預期造成的調整還需時間，一切看美股後續動態！

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