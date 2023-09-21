萬安生命吳氏兄弟熱忱響應參與世界和平日願景工程

遠在1981年聯合國大會通過36/37號決議，將九月份的第三個星期二正式定為國際世界和平日，而到了2002年起，就直接訂定每年的9月21日為國際和平日，並期待全球所有國家及人民能停止一切的敵對行動。而聯合國也邀請全球的國家、聯合國系統個組織及非政府組織以各種適當方式，來慶祝國際和平日。

國內廣行善舉的萬安生命公司創辦人吳珅篁董事長及公司董事長吳賜輝兄弟，為響應聯合國的世界和平日之推動，慨然捐款三百萬，藉著推動國內精進醫學、關懷偏鄉弱勢孩童教育、及資助非洲布吉納法索孤兒生活費等項目，以實際送愛行動一起參予這益義非凡的和平之旅。而此次活動的主要發起人吳珅篁董事長表示:追求世界和平是全人類的共同普世價值，現在全世界各地人然有許多大小不等的軍事戰爭，不但讓無辜的老百姓流離失所，也讓許多人寶貴的生命驟然被剝奪。期待藉著醫療的救助、弱勢族群的幫補及非洲窮乏孤兒的資助，能實際參與這聯合國世界和平日的偉大推動工程。

台灣長照醫學會理事長劉伯恩也表示，世界的和平不但是大家追求的普世價值，遠在2700多年前在聖經以賽亞書就記載:上帝要將刀打成犁頭，把槍打成鐮刀，這國不舉刀攻擊那國，他們也不再學習戰爭。因此世界和平將是神人共同的心願，為了紀念此一普世推崇的紀念日，萬安生命公司將在9月24日早上10:00在台灣基督教榮星教會內湖堂舉辦一場「和平紀念音樂會」。

會中將頒贈捐款給西非愛無國界慈善機構外，也要陸續捐款給相關醫學會來推動促進人民健康之研究。24日當天將邀請雙連教會西羅亞盲人合唱團來獻唱，地點在台北市內湖區民權東路6段88號榮星教會內湖堂，歡迎大家一起來參加。