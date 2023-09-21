藥華藥報喜! Ropeg快速遞增劑量臨床數據達高標

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藥華藥（6446）宣布，旗下新藥（Ropeginterferon alfa-2b，簡稱Ropeg，即P1101）最新臨床研究結果，Ropeg快速遞增劑量方案用於真性紅血球增多症（Polycythemia Vera, PV）病患的臨床數據達高標，預期將有助中國藥證審查進度。

藥華藥已於2022年12月30日向中國國家藥監局提出Ropeg的藥品上市許可證申請，適應症為羥基（月尿）（HU）耐藥或不耐受的真性紅血球增多症，藥證審查順利進行中。目前Ropeg也已獲中國海南省藥品監督管理局同意以「臨床急需藥品」資格進口，讓部分中國患者將可以到「海南博鰲樂城國際醫療旅遊先行區」申請使用Ropeg治療。

Ropeg於2021年在中國開始以新給藥方案進行直接供註冊取證用的PV第二期創新銜接性臨床試驗，在49位中國PV患者中評估Ropeg的快速遞增劑量方案（即250-350-500μg）的有效性、安全性和耐受性。療程共52周，並以第24周的CHR率為主要療效指標。此項臨床研究是全球第一個以Ropeg新給藥方案完成的臨床試驗。

此外，中國藥監局在試驗開始前即同意以該 試驗成功的6個月試驗結果，即可遞交Ropeg的PV藥證申請，進行滾動式的藥證審查。

在療效方面，49位受試者中，有35位在第52周達到CHR。以治療意向分析（intention-to-treat analysis, ITT analysis）的人數計算，CHR達成率為71.43％（35／49），已達到主要評估指標並達成統計上顯著意義，且高於PROUD-PV第三期臨床試驗研究第52 周的43.1％。在第12、24、36周的CHR達成率分別為44.90％ （22／49）、 61.22％（30／49）及69.39％（34／49）。顯示PV病患隨著接受Ropeg治療的時間越長，血球數值恢復正常的比例也逐漸提高。

安全性方面，患者於治療期間出現與試驗藥物有關的不良事件（treatment-emergent adverse event, TEAE），僅10位為與藥物相關的3級TEAE，其餘均為1-2級。說明Ropeg安全性及耐受性良好。

藥華藥說，該項試驗在第24週（半年）的數據就顯示CHR率已達到51.8％，遠高於PROUD-PV第三期臨床試驗研究第52周（全年）的43.1％；相關臨床數據已於2022年底的美國血液學年會（ASH） 正式發表，引起了廣泛的關注及討論。

另外，臨床研究結果表明，Ropeg的快速遞增劑量方案非常有效且耐受，更於今年6月登上國際知名癌症醫學期刊《Experimental Hematology ＆ Oncology》。