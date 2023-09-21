《商情》期金連4揚；期膠跌近一周新低；BDI續揚近4%；原油連2跌

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時報-商情早報

1.FED偏鷹，周三紐約期金連4揚。

2.LME:09/20期銅收8345.50美元/公噸，漲53.00美元。

3.NYMEX:10月輕質原油跌0.92美元，每桶為90.28美元。

4.西德州原油下跌0.86美元，每桶為90.30美元。

5.09/20BDI運費指數為1584.00。

6.SICOM:天然橡膠10月期貨RSS3下跌1.00美分。

7.NYCE:10月棉花跌0.69美分，每磅為85.37美分。

8.CBOT:10月黃豆粉漲5.70美元，每公噸為397.20美元。

9.09/20TRJ-CRB下跌1.52，為288.48。

10.SGX:62%鐵礦石報每公噸122.54美元，漲0.62美元。

商情綜述:

1.貴金期貨-FED偏鷹，周三紐約期金連4揚；雖美國聯準會(FED)如期按兵不動，卻暗示年底前還會再升息，將維持高利率一段時間，由於FED主席鮑爾偏鷹派言論，令金價漲幅受限，另外，投資者將靜待本周接下來將宣布的英國央行和日本銀行的決議；周三(9/20)收盤報價，12月黃金漲13.40美元，報每盎司1967.10美元；12月白銀漲0.38美元；10月白金跌6.10美元；12月鈀金漲14.80美元。(王思涵整理)

2.LME基本金屬-中國需求改善，期銅漲近0.7%；因最大金屬消費國中國，整體需求表現良好，主要城市房價大幅下跌的趨勢也開始緩解，需求前景更加樂觀，加上，美元指數下跌，美元走軟使得以美元計價的金屬價格更顯便宜具吸引力，致倫敦(LME)銅價上漲。終場周三指標期銅上漲53美元；期錫上漲26美元；期鎳下跌326美元；期鋅上漲58美元；期鋁上漲40.5美元；期鉛下跌6美元。(呂方維整理)

3.原油期貨-周三歐美原油期貨連2日回跌，由於美聯儲決議維持利率不變，但強化了鷹派立場，並預計年底前將進一步加息，引發投資人持續了結獲利，不過儘管油價呈跌，布蘭特原油仍連續第14天處於技術超買，其中美國NYMEX-10月輕質原油期貨跌0.92美元，報90.28美元/桶；倫敦ICE-11月布蘭特原油期貨下跌0.82美元，報89.66美元/桶。(鄧凱綺整理)

4.航運指數-貨盤仍多，周三BDI指數續揚近4%；受益於大西洋及太平洋區的海岬型船活動持續熱絡，加上南美壓港且巴拿馬運河擁堵導致運力偏緊，促使海岬型與巴拿馬型船運價合計增加近1200美元，終場波羅的海乾散貨BDI指數續揚近4%；其中最新報價BDI指數上漲58點，收1584點，漲幅3.8%；BCI指數上漲125點，收2067點，漲幅6.4%；BPI指數上漲14點，收作1707點，漲幅0.8%；BSI指數上漲38點，收作1324點，漲幅3%。(王聖為整理)

5.橡膠期貨-經濟數據不佳，周三大阪期膠跌近一周新低；數據顯示，日本對中國8月的進出口額均出現下滑，且東證指數在也央行做出一系列重要政策決定之前，自33年高點下跌，投資人情緒變得謹慎，抵銷了日圓走弱所帶來的利多影響，令終場大阪期膠跌近一周以來新低；其中大阪交易所OSE橡膠2月期貨跌0.7%，報每公斤233.7日圓；新加坡交易所SICOM橡膠10月期貨跌0.3%，報每公斤141.00美分；上海交易所SHFE橡膠1月期貨跌0.2%，收於每噸14210元人民幣。(王聖為整理)

6.穀物期貨-周三芝加哥穀物期貨漲跌互見，其中玉米期貨收高，延續了本週近三年低點的反彈庇勢頭，美國產量的不確定性以及巴西2019 年玉米收成可能減少的預期，引發逢低買盤進場，小麥因全球出口業務回升而上漲，大豆則跟隨穀物價格走高，終場9月小麥漲4.75美分，9月玉米漲6美分，9月大豆跌4.5美分，9月黃豆油跌1.08美分， 9月黃豆粉漲5.7美元。(倪淑茹整理)

7.棉花期貨-靜待USDA報告，周三ICE棉花期貨回落；因期棉在連續第二個交易日上漲後略顯疲態，在美國農業部(USDA)每周出口報告公布前，投資者暫緩對期棉的押注，致期棉回跌；終場ICE美國交易所2號棉花12月棉跌0.75%，報每磅86.86美分；中國鄭州商品期貨11月期棉結算跌0.37%，收報每公噸17440人民幣。(王思涵整理)

8.鐵礦石期貨-中國經濟穩定跡象，新交所鐵礦石漲逾0.5%；因最大消費國中國，經濟逐步穩定的跡像，有助於抵消對最大鋼鐵生產國房地產行業陷入困境的擔憂，最新指標顯示，全球第二大經濟體在急劇放緩後正在站穩腳跟，提振了整體前景樂觀情緒，致新交所鐵礦石期貨價格上揚。終場周三新加坡交易所58%鐵礦石近月持平，報每噸107.58美元；62%鐵礦石近月漲0.51%，報每噸122.54美元。(呂方維整理)(商品行情網)