台北遠東香格里拉 推尾牙春酒 早鳥優惠開跑

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搶企業末尾牙春酒商機，台北遠東香格里拉飯店館內餐廳與宴會廳同步推出尾牙春酒特惠專案，「香宮」粵菜餐廳及上海「醉月樓」中式尾牙桌菜23,888元起，每桌10人含果汁飲品與特選紅酒兩瓶，「遠東Cafe'」自助餐平日及週末20人以上享8折優惠再享紅酒兩瓶，每多10人加贈一瓶紅酒。宴會廳提供豐富多樣的中式桌菜或中西式自助餐選擇，席間再享果汁、紅酒及啤酒無限暢飲，11月30日前簽約付訂金，享早鳥優惠免一成服務費。宴會廳訂席5桌以上再享加碼好禮，包含遠東Cafe'自助餐券和尊榮客房住宿等，供企業尾牙春酒抽獎使用。

台北遠東香格里拉館內兩家中餐廳，香宮粵菜餐廳及上海醉月樓皆擁有多間包廂，可舉辦小型尾牙春酒。中式桌菜每桌10人，皆包含果汁飲品及特選紅酒兩瓶，香宮每桌28,888元至33,888元，推薦菜色例如香宮招牌片皮鴨、滋補養生的黃金蟲草花乾螺燉30頭清水花膠雞湯，黑松露蘆筍爆美國牛翼板、羊肚菌雲耳珍珠龍膽石斑、X.O.醬爆澳洲海虎蝦，以及松茸淮山花膠燉菜膽雞湯等粵式美饌。

位於39樓的上海醉月樓，多間典雅包廂還可盡攬高樓城市美景，每桌十人可選擇23,888元、28,888元及30,888元三種菜單，推薦佳餚包含經典滬江佛跳牆盅、香辣惹味的X.O醬干貝拚金沙蝦、蝦籽蔥燒大烏參等。

遠東Cafe'自助餐平日及週末20人以上歡聚享8折優惠再享紅酒兩瓶，每多10人再加贈一瓶紅酒。十大主題餐檯擁有豐富多變的百款各國美味佳餚，以開放式廚房展演充滿用餐食趣。

台北遠東香格里拉擁有十多間全新改裝的宴會廳，可依人數需求舉辦3至30桌各式慶祝活動。中式桌菜每桌10人，3桌即可開桌，週日至週二每桌18,500元起，週三、週四及週六每桌22,500元起，週五每桌24,800元起。精選11道精緻中式佳餚，包括滿溢鹹香的櫻花蝦蒸臘味糯米飯、皮脆多汁的鳳凰乳香脆皮嫩金雞、海陸完美呼應的蟲草雲耳與珍珠大石斑、鮮甜干貝與脆嫩時蔬混搭的X.O.醬舞時蔬蘭花蚌與干貝、香濃的南洋風咖哩焗大明蝦等，每桌果汁無限暢飲並加贈特選紅酒兩瓶，每桌另加980元可享台灣啤酒3小時無限暢飲或1,980元可享特選紅酒3小時無限暢飲。

尾牙選擇中西式自助餐，團體40人以上可選擇週日至週二每位1,850元起，週三、週四及週六每位2,250元起，週五每位2,480元。精選多國菜色從繽紛的前菜、濃郁的湯品、香氣四溢的炭烤、精緻的主食及甜點等。每人加購350元可享綜合海鮮盤，或600元可享日式生魚片及握壽司。免費提供舞台、基本燈光及音響設備、單槍投影設備、摸彩箱、桌上佈置及派對玩具等，更提供當日免費停車服務。

台北遠東香格里拉並加碼提供好禮為企業省荷包，可當作抽獎贈禮，包含訂席5桌以上贈送6F遠東Cafe'下午茶兩客，訂席10桌以上贈送台北遠東香格里拉價值3,600元餐飲消費抵用金，訂席15桌以上贈送6F遠東Cafe'午餐或晚餐四客 、訂席25桌以上贈送尊榮客房住宿券及二客豐盛自助早餐，訂席2樓香格里拉宴會廳18桌以上，可享優惠價30,000元使用270吋螢幕 ，訂席3樓消費遠東宴會廳28桌以上，可享優惠價50,000元使用350吋螢幕 。凡於11月30日前簽約付訂享免一成服務費之早鳥優惠。