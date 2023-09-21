《美股》分析：標準「Fed日震盪」；鷹氣逼人 但「這」才是重點

【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】美股分析：

●Carson Group首席市場策略師Ryan Detrick表示，這就是標準的「Fed日震盪」，但這並不真的是一個「曲球」事件（出乎意料、令人措手不及的事），市場多以平常心看待。整個月都在緊盯著這一天，現在我們可以翻頁了。他並表示，聯準會承認經濟仍然強勁，也減少了預期明年會降息的次數，這暗示利率升更高、高更久可能是他們將繼續維持的路徑。在談到Klaviyo首日掛牌大漲時，Detrick表示，這表明信心正在恢復，甚至可以擁有大型的IPO案，這是事情正在接近回到正常的跡象，在這個商業周期的現階段，這是必要的。

●TD Securities美國利率策略部門主管Gennadiy Goldberg表示，聯準會試圖發出盡可能強硬的訊號，問題在於市場是否全盤接受他們的說法，而不對其抱持保留態度。雖然他們現在談的是「利率升更高、高更久」，但經濟才是重點。如果經濟開始走軟，我不認為這些點陣圖預測會真的維持不變。

●Ameriprise Financial首席市場策略師Anthony Saglimbene表示，聯準會目前傳達的訊息是我們將在更長時間內維持較高利率，以確保能消滅這條通膨巨龍，這意味著2024年降息的次數將減少。