話題》FOMC會議、鮑爾談話、投行解讀、市場反應一文掌握

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美國聯邦公開市場委員會（FOMC）於19日至20日召開利率決策會議，會後宣布按兵不動，符合市場預期，但官員預測年內將再升息一次，聯準會最新聲明釋出何樣訊號？鮑爾在談話中給出何種訊息？華爾街投行如何前瞻美國經濟？市場行情又如何反應？本文掌握Fed會議重點、各界看法及市場行情變化。

Fed會議及鮑爾談話重點

一、基準利率維持5.25％至5.50％不變

聯準會於FOMC會後公布聲明，內容指出，為確保通膨率回落至2％目標、並且達到充分就業，FOMC決議將聯邦基金利率的目標區間維持在5.25％至5.50％的目標區間，為本輪緊縮周期內第二次未採取升息行動，此次決策和前九次會議一樣，獲得FOMC投票委員全員贊成。

聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）表示，目前勞工市場依舊緊繃，失業率徘徊在4％低點，但通膨預期並未飆升。他表示，聯準會9月維持利率不變不代表升息循環告終，去年以來聯準會展開升息循環對國內經濟造成的實際影響尚未完全顯現，透露聯準會等待進一步經濟數據出爐再做決策。

二、點陣圖現鷹影 年底前可能再升1碼 2024降幅收斂

根據聯準會公布的利率點陣圖，2023年終點利率中位數落在5.6％，意味著今年或將再升息一次。19名官員中，有12人認為今年應該再升1碼，另外7人則預期利率維持在目前水準，如果年內再升息一次，可望成為本輪緊縮周期的最後一次。

利率點陣圖也顯示出，聯準會預計利率將在更長時間內維持高位。2024年底的聯邦基金利率中位數落在5.1％，較6月時預估的4.6％高出50個基點，意味著在今年底升息後，明年將降息2次、各降1碼，較6月時的預估少了2次。

此外，官員也上調了2025年的利率預測，預期中位數落在3.9％，同樣較6月預期3.4％高出50個基點。從長期來看，官員預估2026年底的聯邦基金利率為2.9％，預計此後長期聯邦基金利率預期為2.5％。

三、何時啟動降息？鮑爾拒透露

鮑爾在記者會上指出，降息時機將在適合的時間點出現。他認為，決定降息的部分原因，可能是實際利率正在上升，因通貨膨脹正在下降，他再次強調，聯準會目前的工作重點，是要找到一個可以維持的利率水準。

四、調整經濟預測 看好今年GDP成長

根據聯準會會後公布的經濟展望，官員大幅上調了今年的國內生產毛額（GDP）成長預期，預估今年GDP成長2.1％，遠高於6月時預估的1.0％，明年的GDP成長預期則從6月預估的1.1％上調至1.5％，至於2025年、2026年以及更長期的預期成長率皆落在1.8％，與6月持平。

五、美經濟發展強勁 軟著陸是首要目標

鮑爾強調，聯準會並不希望削弱軟著陸的可能性，他們將軟著陸視為「主要目標」（Primary Objective），但並不會將其視為「基本預期」（Baseline Expectation），他指出，經濟成長不是聯準會的使命，聯準會關注的問題是，經濟成長是否對於實現通膨目標的能力構成威脅。

鮑爾怎麼看經濟軟著陸？又有何風險與威脅？

市場關注美國經濟到底能不能實現「軟著陸」，而軟著陸又會在何時發生，鮑爾在會後記者會回應提問，他認為軟著陸是可能發生的，同時業是聯準會的主要目標，但其中變因太多，因此鮑爾強調軟著陸發生的可能性仍伴隨著不確定性，並說明這也是聯準會對利率決策始終謹慎行事的原因，希望美國經濟實現軟著陸的同時，盡可能降低對勞動市場的傷害。

在聯準會會議登場前，媒體消息指出，美國經濟實現軟著陸仍有層層關卡，並點出三大風險近逼：一、全美汽車工人聯合會（UAW）發起罷工，初估逾13,000人參與，且不斷增加中；二、聯邦政府可能關門，國會若無法在9/30前就新年度預算或臨時支出法案達成協議，聯邦政府恐將陷入停擺；三、疫情期間實行的學貸暫停還款措施將到期，10月起估有數百萬人恢復繳款，連帶將壓縮美國消費支出。

有「Fed傳聲筒」之稱的華爾街日報記者蒂米羅斯 （Nick Timiraos）也曾撰文指出Fed面臨的4大威脅：一、利率維持高檔時間拉長，恐致經濟出現嚴重下滑；二、在經濟過熱的情況下，Fed將被迫繼續升息以避免通膨問題，而這也將使經濟衰退機率提升；三、能源價格走揚將加速通膨升溫並抑制消費支出，進而引發停滯性通膨；四、金融市場危機一觸即發，分析師認為借貸成本快速調整與升息滯後效應將導致經濟動盪。

鮑爾也提及，罷工、政府停擺、學生貸款償還等問題均是風險。他認為，政府停擺通常對宏觀經濟影響不大，並強調FOMC不會對政府停擺發表評論，不過，政府停擺可能會讓聯準會所需的數據遭到推遲，而聯準會將必須處理這個問題。

至於近期汽車工人發動罷工，鮑爾對此表示，其對於國內經濟造成的實際影響將取決於規模以及時間長度，最大的反應將顯現在通膨上，不過他強調，FOMC不會就任何立場表態。

Instawork首席經濟學家奧特曼（Daniel Altman）則表示：「任一因素都不至於造成經濟衰退或嚴重打擊消費支出，但若這些因素加總起來並維持一段時日，將實際影響美國經濟。」

暫停升息不出意外 明年鷹派呼聲響起？

蒂米羅斯（Nick Timiraos）於20日晚間撰文指出，聯準會官員雖存在一定分歧，但大部分都傾向於年內再次升息。根據最新的預測中位數顯示，由於經濟活動超乎預期，官員們預估2024年利率將在更長時間內保持高點，至年底時才會將利率降至5%左右，這意味著如果今年再度升息，明年將降息2次，少於6月份預期的4次降息。

蒂米羅斯表示，一些聯準會官員一直不願宣布結束升息。穩健的經濟成長出乎經濟學家的預期，導致人們質疑政策是否如官員所認為的那樣具有限制性；有些人更擔心，更加強勁的經濟活動以及石油和或運價的上漲，也可能導致通膨下滑趨勢陷入停滯，甚至逆轉，從而需要升息。這些官員們擔心，一旦結束升息，可能會在未來幾個月發現升息力道還不夠。

Fed前理事梅耶（Laurence Meyer）指出，如果聯準會想停止上調利率，再升息一次可能會讓他們更安心一些。他認為Fed應該會在下次會議上升息。

有分析師指出，若就業市場與整體經濟降溫，帶動通膨持續回落，加上消費支出轉疲或銀行持續緊縮信貸等因素助攻，Fed今年便可能維持利率不變。要是通膨數據不降反升，Fed恐面臨更大升息壓力。

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鷹派暫停？繼續升息？華爾街解讀大不同

各方華爾街人士對這次聯準會決議解讀大相徑庭。

有人認為這次聯準會釋放的訊息讓人不解，頗有不合理之處。安聯首席經濟顧問Mohammed El-Erian稱，這次聯準會發出的經濟和政策信號讓人困惑，一些人可能認為這是當前通膨和政策週期不可避免的結果，而會有另一些人可能認為這些是聯準會溝通出現問題，並面臨挑戰的一些跡象。

Inflation Insights LLC負責人Omair Sharif則稱，對於聯準會預期今年核心PCE通膨為3.7%以及為何不再預期會升息2次，這種預測的合理性很難證明，並且，在這種情況下，對今年的失業率預期仍保持為3.8%，也讓人覺得奇怪。他說，聯準會官員似乎對勞動力市場需求下降更具信心，他們預期不會增加空缺職位和裁員數將使需求下降；詭異的是，官員們對勞動力市場這麼樂觀，但對今年的核心通膨又這麼悲觀。

新債王傑佛瑞·京德拉赫（Jeffrey Gundlach）稱，由於油價上漲，聯準會在次升息的可能性更高。他認為，在升息問題上觀望是正確的決定，因為當期數據「極其不可靠」，美國經濟存在許許多多的逆風。

摩根大通CEO戴蒙警告，聯準會可能需要進行更多的升息以遏止通膨。因為聯準會開始升息的時間「太晚，且沒有做好準備」，過去的18個月升息，只是在「迎頭趕上」。他說，聯準會「不得不提高利率的可能性更大。我說的是四個月後、六個月後，通膨率將保持在4%，而且由於一大堆原因，它不會下降。」

但保持樂觀想法的分析師，認為這是聯準會的「鷹派暫停」。摩根大通首席經濟學家Michael Feroli說：「在我看來，他（鮑爾）並不渴望再次升息。」他認為聯準會7月升息將是本周期的最後一次，「對於鮑爾來說，他看起來對他們所在的位置感到非常舒服，坐在後面，看著事情的發展。」

高盛首席經濟學家Jan Hatzius也認為聯準會不會再次升息，理由是他認為未來幾個月內通膨下降的幅度將會超過官員們的預測。

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全球主要股匯債商品行情反應

由於Fed點陣圖埋藏鷹影，預期最快年底前可能再升息，市場避險情緒隨之擾動，美債殖利率、美元指數雙雙走升，美股、國際油價均隨之走跌，金價漲幅貼近平盤。

美元指數升0.29％，美國2年期公債殖利率升0.9個基點，上漲至5.118％，創2006年7月以來新高；10年期公債殖利率跌0.2個基點，跌至4.346％，仍居今年次高水準；30年期公債殖利率下滑3個基點，跌至4.398％

隨著美國2年期公債殖利率攀升，美股四大指數下滑，那指跌幅隨之加深，其他主要指數也應聲轉跌，終場四大指數盡墨。

道瓊工業指數下跌76.85點，或0.22％，收34,440.88點；標準普爾指數下挫41.75點，或0.94％，收4,402.20點；那斯達克指數下滑209.06點，或1.53％，收13,469.13點；費城半導體指數挫跌60.22點，或1.74％，收3,398.81點。

國際原油價格走跌，紐約商品交易所西德州中級原油11月交割價小跌0.82美元或0.91％，每桶報89.66美元，跌破90美元關卡。倫敦北海布蘭特原油11月交割價下跌0.81美元或0.9％，每桶報93.53美元，創9/13以來最低收盤價。

在聯準會決議出爐前，黃金期貨連五漲，主要黃金期貨保持漲勢，現貨漲幅則略為收斂。

12月交割的紐約黃金期貨收盤上揚13.40美元或0.7％，每盎司報1,967.10美元，為連續第五個交易日上漲，並創1月以來最長連漲走勢。黃金現貨價盤中漲幅收斂，自0.9％縮為0.6％，報1,942.19美元。

美元指數在亞洲盤交易時間衝至近七個月高點，歐元、英鎊、日圓及新台幣齊跌。

截至台北時間10：46，美元指數在前日上漲0.19％後，今日盤中續漲逾0.27％，最新報價為105.67。

新台幣開盤貶1.8分，為32.04元，歐元報1.0635美元，貶0.24％，英鎊報1.2313美元，貶0.25％；日圓兌美元最新報價為148.43，貶0.06％，今年來已貶11％。