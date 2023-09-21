宇隆布局醫療和氫燃料電池 大股東程泰加碼持股

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（中央社記者鍾榮峰台北21日電）工具機廠程泰和關係企業今天公告，加碼精密零件機械加工廠宇隆持股，比重增加至18.46%，續居第2大股東。宇隆擴大醫療營收占比，車用氫燃料電池也與2大客戶合作。

程泰集團在去年12月下旬對宇隆持股比重約17.46%，今天公告加碼對宇隆持股，其中程泰機械、亞崴機電、以及關聯企業嘉晉投資、弘利投資與弘華投資，從去年12月21日起至今年9月20日止，經由集中市場買進方式共取得增加60萬3000股，持股總額增加至1113萬1064股，持股比重提升至18.46%。

根據宇隆財報資料，到今年6月底，宇隆最大股東仍是家用縫紉機大廠伸興，伸興持股比重約23.8%，程泰集團仍為宇隆第2大股東。

宇隆8月自結合併營收新台幣3.1億元，月增13.04%，較去年同期成長3.81%，是去年4月以來單月高點；累計前8月自結合併營收21.6億元，年減幅度逐步縮小至7.5%。

宇隆指出，公司積極擴大醫療營收占比，台中新廠預計今年底至明年初完工，規劃建設無塵室並取得ISO 13485醫療品質管理系統認證，除既有諾和諾德客戶外，正與新醫療客戶合作研發，預計明年可挹注營收，宇隆預估第3季整體業績季成長，毛利率較高的醫療客戶業績占比提升，有助獲利表現。

在車用布局，宇隆表示，與兩大客戶博世（Bosch）及日本電裝（Denso）合作，切入氫燃料電池電動車及氫燃料電池商用貨卡零件，除應用在氫燃料車電池，也可用在充電站儲能電池。