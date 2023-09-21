台北艾麗酒店攜《奪魂鋸X》搞鬼 驚悚調酒9／25開賣

搶攻萬聖節商機，台北艾麗酒店The Terrace大廳酒吧特別與票房累積近300億、美國超人氣恐怖系列電影最新篇章《奪魂鋸X》合作，9月25日起至10月31日晚間推出「萬聖奪魂醉」以劇中眼球、鮮血等元素設計4款驚悚調酒，雙人打卡暢飲優惠價1,399元＋10％，9月26日前點用再贈9月27日電影首映會門票兩張。另外，9月27日起至10月15日點用則可獲得電影100元折扣券兩張，全台影城皆可使用，贈品數量有限，贈完為止。

以經典恐怖電影元素調酒增添萬聖節氛圍，《奪魂鋸系列》向來以精巧又殘酷的殺人機關聞名，全新的《奪魂鋸X》更是由恐怖大師溫子仁強勢回歸監製主導，台灣將於9月28日搶先全美上映。台北艾麗酒店The Terrace大廳酒吧於活動期間每日下午5點至凌晨12點，特別搭檔電影推出四款萬聖調酒，分別為「Black Blood」以鮮血氧化變黑的概念與電影呼應，底層深色部分為柳橙汁加竹炭粉特調，基酒使用帶有獨特風味的龍舌蘭，加入紅色的櫻桃利口酒、蜂蜜及紅茶，整體口感清爽，打造出果香、茶香層次交疊。「Pig Vat」以第三集劇中經典場景「豬池」為發想，酒體呈現深綠色象徵病死豬，酒杯外層沾裹草莓果醬呈現血腥意象，蘭姆酒搭配蘋果汁及香桃利口酒，整體口感略甜，果香馥郁。

同電影英文片名的「Saw X」以杜松子、結合多種藥材與香料的「琴酒」為基酒加入氣泡酒，將藍莓與浸泡過紅石榴糖漿的荔枝果肉，特製為栩栩如生的血紅眼珠子，輕盈氣泡感使眼球漸漸浮升，可怕造型令人不寒而慄。「Pig Mask」發想來自《奪魂鋸》系列中重要角色所配戴的腐爛豬頭面具，調酒師以威士忌加入新鮮柳橙汁、李子及接骨木利口酒，前段柔和果香與花香相呼應，尾韻酒感醇厚，杯口以紅色碎狀油酥點綴，重現面具上的血腥腐敗感。暢飲活動除了萬聖特調外，還可選擇基酒、啤酒、氣泡酒、紅白酒多款酒類，另外，再享佐酒小食買一送一，每款420元＋10％起，包含口感辛辣夠味的「水牛城辣雞翅」、金黃酥脆的「松露黃金薯條」及經典必嚐的「酥炸花枝圈」，相約三五好友壯膽，一起品味恐怖系調酒與美味小食，再至電影院體驗驚悚奪魂的刺激與恐怖氛圍，享受放聲尖叫的快感。

【禁止酒駕。未滿18歲者禁止飲酒。】