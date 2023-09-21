數字王國與巨頭NVIDIA、Meta 在AI浪潮之下 共同開創新局

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奧斯卡頒獎典禮上的常客數字王國成立30年來屢創佳績，強大幕後團隊由謝安統領開創新局，自2012年謝安加入數字王國，成為最年輕的CEO以初生之犢不畏虎的精神，相繼打破傳統做法，短短數年把數字王國帶領到另一個高度，成為業界領頭羊。

數字會說話！以《鐵達尼號》、《班傑明的奇幻旅程》和《美夢成真》，數字王國已三次榮獲奧斯卡金像獎「最佳視覺效果」，並高達11次獲得該類別提名。數字王國執行長謝安表示：「剛開始接掌數字王國的時候，公司客戶不足，當時不知哪來的勇氣，看到機會就勇於爭取，不斷創新提升公司專業，把大量資金投入研發技術，相信只有超越自己，才能為客戶帶來更高價值。而我們相信這個科技，不是未來科技，而是數字王國現今擁有的科技。」

有鑑於現在電影對於真實性越來越追求，因此視覺特效成為電影中不可或缺的一環，特別是漫威電影更是全力投入在虛擬人上，數字王國的AI技術正是能符合好萊塢的技術要求，因為數字王國能做到掃描任何人的的臉、動作和聲音，成為電影演員的數位替身去執行吊鋼絲武打等高難度動作。

在疫情時間還因為數字王國的AI虛擬人技術領先全球，製作虛擬人來替代無法前往片場拍攝的演員，讓大量的虛擬演員與場景參與至電影當中，成功為公司帶來龐大收入，創下成立30年以來的新高紀錄，營收高達台幣37億元。

在公司上下歡慶數字王國成立30年，終於嘗到豐收甜美的果實，原本以為疫情過後將恢復以往榮景，沒想到碰到『後疫情時代』好萊塢電影工業70年來最大罷工潮。此次好萊塢罷工，是自 1960 年以來第一次兩個公會同時罷工，5 月初超過 1.1 萬名影視編劇的WGA ，7 月中旬美國演員工會、美國電視和廣播藝術家聯合會 (SAG-AFTRA) 約 6.5 萬名演員也加入罷工行列，專家估計給加州經濟造成至少30~50 億美元損失。由於AI技術過於強大，這是個趨勢將取代上萬人的生計，這是一場生存危機，相關電影從業人員將有可能永遠失去工作。

面對這場歷史的變革，科技的進步開啓人工智慧邁入蛻變關鍵階段，謝安更慎重看待每個事件的發生。他表示「能力愈大、責任愈大」現在的心境，就如同電影《奧本海默》中，原子彈之父Oppenheimer為了拯救世界，冒著會摧毀世界的風險，比德國人還要領先製造出原子彈。這2.3年是重要關鍵，數字王國必須快速發展自己超級AI技術，商場如戰場！每日戰戰兢競，如履薄冰，這個科技競賽誰取得先機，將贏得話語權，便掌握了未來。」

謝安分享近期數字王國受邀參訪巨頭公司NVIDIA、Meta，針對AI相關領域進行溝通合作，提升更高的視野，而每個公司都有其優勢和強項，而數字王國虛擬人等數位資產的累積，恰巧是這些矽谷公司所沒有的。在AI浪潮下，更需要所有的合作夥伴互相提升讓大環境變好，密切合作後發揮各自所長，顛覆目前框架，才是創造進步的空間。

除此之外數字王國也在其他領域提前部署廣泛發揮虛擬人科技，撇除影視產業，謝安也看好教育與醫護等二大AI應用場景，在教育部分打造知名紅星虛擬人教唱歌教舞蹈，身為學生一定特別努力認真；在醫療的部分，全球人口高齡化已不可逆，透過AI代替更多人力成為全新商機，也解決不少社會問題。

數字王國謝安預言AI將成為趨勢，如同狄更斯所說的「這是最好也是最壞的時代」，他不斷提醒自己，帶領數字王國在未來的2、3年裡，找到定位固然重要，但也須遵守數位資產的道德問題，這絕對是公司的核心價值不可撼動。」