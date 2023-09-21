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他實測用安卓線為iPhone 15充電 結果說了「這句話」

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全新iPhone 15系列全面採USB-C（Type-C）接口。圖／unsplash
全新iPhone 15系列全面採USB-C（Type-C）接口。圖／unsplash

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【中時新聞網 吳美觀】全新iPhone 15系列全面採USB-C（Type-C）接口，意即「可以用安卓數據線充電」，有國外博主第一時間進行實測，證實安卓數據線的確可為iPhone 15充電，但「充電功率沒有太大驚喜」，約在20~25W不等。

蘋果官網提到，全新USB-C充電線，一種通用的充電和資料傳輸標準，能為iPhone 15、Mac、iPad和新款Type-C版的Apple Watch AirPods Pro（第 2 代）充電。

快科技報導，蘋果並沒有對USB-C接口進行加密，有國外博主第一時間進行實測，結果安卓數據線在iPhone 15系列是可以使用的，不過，充電功率上沒有什麼驚喜之處，在約20~25W左右。

其實這也不意外，因為iPhone 15和iPhone 15 Pro的最高充電功率和前代相同，最高為27W（9V/3A）。

此外，蘋果還承諾iPhone 15系列手機支援Qi2無線充電標準，可達到15W快充，但實際充電功率並未提升，仍停留在7.5W。

與Android手機普遍50W無線充電相較，iPhone 15系列充電速度仍有一段差距，大約50分鐘充電至30%，使用有線充電才能有效縮短充電時間。

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