《美股》焦點股：搶賺AI財 這晶片大廠卻跌不休；第3檔蜜月股登場

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【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】焦點股：

●蘋果周三下跌2%，收在175.49美元。聯準會維持利率不變，但政策立場仍然強硬，美股大盤走低、債息急升，重磅成長型科技股首當其衝。此外，法國的蘋果直營店員工將發動罷工以爭取加薪7%，使即將開賣的iPhone 15市況蒙上陰影。法新社報導，法國工會在社群媒體上呼籲在iPhone 15於9月22日開賣日起罷工兩天，稱蘋果高層忽視員工「完全合理」的要求，只願意加薪4.5%，根本不足以應付生活成本大幅攀升。

●英特爾周三再跌4.54%，連兩日跌幅超過4%，儘管在「英特爾創新日」（Intel Innovation）論壇上，執行長基辛格（Pat Gelsinger）宣布將推出趨動AI筆電的處理器，並看好AI將為全球科技產業創造出8兆美元的矽經濟（Siliconomy）。對於英特爾在AI領域挑戰輝達、同時要捍衛其核心市場並發展半導體製造業務的雄心壯志，分析師仍然抱持保留態度。

此外，英特爾財務長辛思納（David Zinsner）在周二法說會上的發言也令投資人感到擔憂。他表示，雖然數據中心晶片需求在過去兩季出現好轉跡象，但庫存去化時間可能比電腦晶片更長，此外，英特爾預期數據中心業務的復甦步伐將「略為延宕」。

●Klaviyo周三在紐約證券交易所首日掛牌股價上漲9.2%，收在32.76美元，盤中一度飆升近23%。該營銷自動化公司是繼英國IC設計公司安謀（Arm Holdings）和雜貨配送平台Instacart母公司Maplebear Inc之後，近日來的第三檔IPO。不過，Maplebear周三大跌10.7%，而安謀再跌4.1%，蜜月行情都只維持了一天。