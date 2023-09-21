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未來語言趨勢創造更多可能！因應雙語政策 巨匠助學員搶先機

  • 工商時報 郭靜芝
2030雙語政策攸關未來語言趨勢。圖／巨匠提供
2030雙語政策攸關未來語言趨勢。圖／巨匠提供

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隨著2030雙語政策上路，未來語言趨勢將會面對更多的職缺和挑戰，加上AI浪潮，巨匠線上外語為此推出的「外語即時通」1對1家教服務，提供多元課程幫助學員把握機會。

根據教育部對2030雙語政策的說明，這項以提升國人英語能力為主要目標的重大國家語言政策，即將在全國各行各業各場所的範圍內，廣泛推動雙語服務和文化，台灣民眾可能將在各類場所看到比過去更多的雙語標示，英文職缺也可能增加。

同時因遠端工作和AI浪潮的興起，單純的英文讀寫和翻譯不再是特殊技能，對話能力和了解國外文化、用語習慣已是重要需求，特別是AI影響深遠，在語文方面如何運用AI、而不是被AI牽著走，都是近在眼前的巨大挑戰。

未來語言趨勢：單純的英文讀寫和翻譯不再是特殊技能。圖／巨匠提供
未來語言趨勢：單純的英文讀寫和翻譯不再是特殊技能。圖／巨匠提供

面對即將到來的雙語時代，巨匠線上外語推出「外語即時通」1對1家教服務來幫助學員進一步發展外語綜合能力，「未來語言趨勢已經十分明顯，學習外語的成本正在降低，而外語的適用範圍和呈現形式也變得更加多元，現在是調整語言學習策略的最佳時機。」

特別是想跨國遠端工作、進入外商、被外派，或喜歡國外的娛樂明星、渴望深度追星，巨匠線上外語認為傳統外語學習方式已不足以應對快速變動的社會，效率也過慢，更不用說要了解當地文化甚至融入其中。

又例如年輕人普遍喜歡自由行，國際旅遊趨勢已逐漸轉向深度旅遊，學習語言時對文化的思考與探索也將是重點，「這些都說明了語言學習策略調整的必要，也是『外語即時通』能覆蓋的學習範圍。」

「外語即時通」1對1家教服務的課程特色，包括情境主題訓練、圖解字彙教學、初級英語基礎、英語會話實戰、商務英文演練、日語發音技巧、日語會話練習、韓語發音規則，以及韓語實用句型，涵蓋英日韓三種台灣主要外語需求。巨匠表示，這些課程都是基於未來語言趨勢所設計，目的是幫助學員更好地應對2030雙語政策，以及隨之而來的就業機會和職場挑戰。

除了課程內容，「外語即時通」還提供了課後錄影檔的下載服務，學員可以在家中隨時重複聆聽課程對話，修正錯誤勤加練習，巨匠線上外語認為，這樣的設計可以幫助學員更加深入地學習，並在短時間內取得顯著進步。

外語即時通官網：https://www.abconline.com.tw/activity/other/045-hotcall/

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