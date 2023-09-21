2023建大輪胎盃第一回合 石澄璇領先

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2023建大輪胎盃9月20日在台豐球場舉行第一回合賽程，來自礁溪球場的石澄璇在鐵桿精準執行之下，交出低於標準桿五桿的67桿，暫時領先群雌。從美國返台參賽的侯羽薔以一桿之差的68桿暫居第二。來自新豐球場的戴嘉汶和泰國選手喬雷達(Chonlada CHAYANUN)、日本選手立浦 琴奈，三人以69桿並居第三。

彰化的天氣溫度雖高，但是一整天都吹著微風。八月剛通過日巡資格賽第一關的石澄璇，今天抓下六鳥、吞一柏忌，除了第12洞博蒂推桿長達9呎，其他第11、15、18、3、5洞博蒂推桿都是2-3呎短距離，今天只花26推，「我沒想到今天會打那麼好！前兩天打練習輪和配對賽時，感覺狀況都不是那麼好。但是今天，我的每一桿，不管是策略與執行都做得很好。最滿意今天在第15洞par 3的表現，169碼、側順風、果嶺右邊有沙坑、左邊是OB之下，5號鐵桿打過去、留下2呎短距離博蒂推桿，很滿意這球自己執行得不錯，做得很好。」

賽事精華播出時間：

建大輪胎盃

9/21 (四) 第二回合 2300-0000

9/22 (五) 第三回合 2300-0000

於博斯高球二台播出

業餘選手林潔恩與泰國選手娜塔吉特(Nattagate NIMITPONGKUL)、普林娜潘(Preenaphan POOMKLAY)三人以70桿並居第六。2014年冠軍劉嬿打出71桿，與張雅淳、李欣、陳萱、陳子涵、楊亞賓、泰國選手杜薩維(Dussavi SOOPIMJIT)、泰國好手帕查拉朱達(P.K. KONGKRAPHAN)，八人並居第九。

9月21日將舉行建大輪胎盃第二回合，從早上7點30分起於第1洞、第10洞雙邊開球，領先組石澄璇、侯羽薔、日本選手立浦 琴奈，將在早上10點10分於第1洞開球。在前兩回合結束後，大會將取總桿成績優者前50位選手(同桿者)晉級最後第三回合決賽。歡迎球迷到場觀戰，為選手加油。