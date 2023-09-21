冠德建設攜手根基營造 「冠德大直湛」雙上市品牌保障居安

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購屋民眾近日關注「地質條件」、「土壤安全」等議題，為確保建築物結構的安全，北市府特別規範「建築基地的地下層需開挖12公尺以上，結構設計需委託審查」，但對建商而言，外審的時間和費用皆需納入成本考量，遂在買房這等人生大事前，慎選有信譽的建商和業績豐富的營造廠顯得格外重要。

由「冠德建設」與「根基營造」雙上市品牌公司打造的「冠德大直湛」，提升法規1.15倍至0.276的抗震結構設計，基礎開挖深13.15公尺，全棟搭載4200kg/cm²高拉力鋼筋和SA級續接器，並加裝日本國本級「住友制震壁」，可抵禦六級強震，結構設計委託第三方公正單位審查，嚴格把關「家」的品質，兌現安全、安心的恆久承諾。

深耕建築業40多年的冠德建設，素有營建模範生美譽，屢屢接到政府單位授任，肩負如「台鐵北車E1E2案」等23筆政府公部門標案、都更案計畫；集團旗下一條龍服務的根基營造，更是全台首家取得BIM雙驗證的公司，以甲級營造廠的實力，承攬精密科技廠房、南迴公路等公共工程，從精品豪宅、捷運共構宅，冠德、根基一同打造無數讓人安心、放心的實績，而今也透過嚴實品管和科學技術，攜手共築北市大直經典個案「冠德大直湛」，冠德建設40多年來以品質至上的理念，成為顧客心裡最堅實的後盾。

「冠德大直湛」規劃地上16層地下3層，擁有位於捷運大直站旁地段優勢、山河景觀、親距公園等珍稀條件，可說是冠德建設選地哲學、建築設計理念的集大成之作，如今大直在素地開發飽和、推案量稀少的情況下，集捷運、品牌和成屋優勢的「冠德大直湛」，無疑是消費者心中優選標的。