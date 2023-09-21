汽、柴油貨物稅減徵擬延到年底 鄭文燦：往減少通膨調整

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本報報導指出，行政院預計明（22）日將召開穩定物價小組會議，會上除了提醒相關部會緊盯中秋節物價外，也擬拍板汽、柴油貨物稅減徵措施延到年底。對此，行政院副院長鄭文燦21日表示，會往減少通膨方向調整，並在會議中做確定。

鄭文燦21日視察「台8線36K~62K（含台8甲線）谷關至德基段」，媒體問及是否將拍板汽、柴油貨物稅減徵措施延到年底？鄭文燦表示，「我們會考慮到民生物價的因素，往減少通膨的方向。而這個方案是每一季調整一次，那我們會在物價小組當中做討論後確定。」

實際上，在上次穩定物價小組會議時就決議，下次（指這次）穩定物價小組會議將討論延長汽、柴油貨物稅減徵措施。而行政院已敲定22日由副院長鄭文燦親自主持、召開穩定物價小組會議，討論兩大議題：一是原訂9月底到期的汽、柴油貨物稅減徵措施，預計再延一季到12月底，和進口黃小玉免徵營業稅、小麥關稅全免、冷凍牛肉進口關稅稅率減半等其他減徵關鍵原物料稅負措施「對齊」，這也是減徵關鍵原物料稅負措施的第九波延長。

知情官員透露，之所以會延長汽、柴油貨物稅減徵，與近期國際油價攀升，間接影響到國內油價，也牽動到敏感的物價有關。即便國際原油價格持續走緩，但仍有較多不確定因素，在穩定民生物價的大前提下，將先延長汽、柴油貨物稅減徵措施到年底，屆期再評估是否延長。

另外，會議也將確保中秋節各物資充分供應。據悉，行政院已請農業部盤點各項應節農產品，包括豬肉等節前供應情形，目前評估可充裕供應中秋節市場需求，並持續監控批發市場行情變動，落實調配供應措施，確保節前市場供貨無虞，避免哄抬價格。