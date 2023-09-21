台南晶英金秋蟹餚開賣 冰鎮、火烤、鹽焗一次到位

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台南晶英「晶英軒」以冰鎮、火烤、鹽焗等方式，推出六道紅蟹美饌，即日起於開始預訂。圖／ 台南晶英酒店提供

時序入秋、蟹蟳豐腴肥美，台南晶英酒店二樓中餐廳「晶英軒」廚藝團隊嚴選當令蟳蟹入菜，以每隻重達半公斤、肉質Q彈緊實的台灣花蟹，透過冰鎮、火烤、鹽焗方式演繹出「潮式凍花蟹」、「馬告火焰溏心蟹」、「福州荷香紅蟳飯」、「醬香螃蟹炒年糕」、「生猛清酒浸活蟹」等六道鮮甜甘美的紅蟹美饌，澎湃上桌之際還能欣賞精彩桌邊秀，大飽眼福跟口福，秋蟹全系列單點售價1,080元＋10％，即日起於晶英軒開放訂位。

台南晶英酒店「晶英軒」以清爽型菜餚開胃來喚醒味蕾，冰涼海味「潮式凍花蟹」是將新鮮螃蟹加入薑、蔥及米酒提味，放進蒸籠裡蒸熟後冰鎮即可上桌，料理不添加過多調味，簡潔烹調方式以凸顯蟹肉最純粹原始的鮮味。至於「馬告火焰溏心蟹」著重香料氣味，特選帶有獨特漸層風味的屏東馬告，與粗鹽下鍋細火慢慢炒香，引出馬告自身的胡椒、薑味及檸檬的酸勁，隨後平鋪在砂鍋底部，接著將冰鎮後的螃蟹擺置上方，以鹽焗手法小火悶鍋約十分鐘，上桌前於桌邊淋上烈酒白蘭地點火燃燒，藉由高溫使酒香完全吸附至蟹身，激發菜餚中每個細節的精華海味。

「冰宮清酒浸活蟹」，做工繁複需耗時三天，先將洗淨的螃蟹和薑、蔥、米酒下鍋蒸熟後，加以冰鎮鎖住其香料風味，依序添加清酒、枸杞、鹽、冰糖等食材醃製72小時入味，淡雅的酒香令人陶醉其中，然而此道菜餚呈盤特別吸睛，服務人員餐車推出後即感受到乾冰寒氣，巨型豪華冰宮映入眼簾，為提升用餐體驗，特別邀請賓客以槌子敲破冰宮取出蟹料理，有此一舉好比螃蟹宣誓將帶著究極誘人的美味衝破冰層，有趣的互動方式也讓饕客感受清鮮秀雅的驚艷滋味。

除桌邊秀料理外，晶英軒主廚特為澱粉控設計富有飽足感菜色，「福州荷香紅蟳飯」以瑤柱、絞肉、紅蘿蔔及豬油下鍋爆炒，倒入紹興酒及高湯增香提味，接著與蒸熟的糯米拌炒均勻，最後擺上紅蟳送入蒸籠，讓米粒充分吸收蟹肉精華，入口噴香。

「醬香螃蟹炒年糕」則是將冰鎮後的蟹肉裹上太白粉，和年糕下鍋油炸至呈燦紅色澤，私房醬汁是主廚以海鮮醬、輕甜口感的洋蔥、紹興酒及高湯等悉心調製後，再與炒料及高湯共同煨煮，掀起鍋蓋的瞬間，鹹香十足的海味瀰漫，為賓客呈獻秋分時節少不了的濃厚醬香蟹料理。台南晶英酒店提醒，需提前三天至七天預訂。